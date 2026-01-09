Madrid recibe 2.555 millones adicionales con la nueva propuesta de financiación autonómica según los cálculos de Hacienda

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado hoy por el Gobierno implica un aumento de recursos para Madrid de 2.555 millones de euros para 2027 respecto a lo que recibirá en 2026. Así lo recoge el Ministerio de Hacienda y ha confirmado el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, quien ha señalado que se trata de un día "positivo y muy importante para nuestro país y, por lo tanto, también para la Comunidad de Madrid. El sistema, pendiente de ser detallado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de una incierta tramitación parlamentaria, viene a sustituir al actual, pendiente de ser reformado desde 2013 años y vigente desde hace 17 años.

El nuevo modelo, ha asegurado esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone una aportación global para todas las comunidades de régimen común, es decir, todas salvo País Vasco y Navarra, de 20.975 millones de euros adicionales respecto al sistema actualmente vigente. De esa suma, hasta 2.555 millones de euros corresponden a la Comunidad de Madrid. La región se sitúa así como la cuarta que más ve incrementada su financiación en términos globales por detrás de Andalucía (4.846 millones de euros), Cataluña (4.686 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (3.669 millones de euros).

En su comparecencia, Martín ha afirmado que la Comunidad pasaría a ser, de aprobarse el nuevo sistema, la segunda comunidad con mayor financiación por habitante ajustado de España, si bien no ha detallado a cuánto ascendería la cantidad ni qué incremento supondría respecto al sistema vigente. Sí que se ha explayado, en cambio, en lo que el aumento de 2.555 millones puede suponer para los presupuestos regionales.

"Los 2,555 millones de euros adicionales representarían un incremento del presupuesto de la Comunidad de Madrid del 8,3%", ha asegurado. "Si hablamos de gasto social, si esos recursos fueran aplicados al gasto social, equivaldrían a un incremento del 10,6% de los recursos disponibles para el Gobierno de la Comunidad de Madrid". La misma comparación la ha hecho con el presupuesto sanitario, hasta un 23% más del actual o duplicar lo que se destina a la atención primaria, o educativo. "Estamos hablando continuamente de la situación de la asfixia financiera de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Pues aquí que hay una posibilidad de incrementar casi en un 40% la financiación disponible para las universidades públicas de nuestra región", ha insistido.

En un mensaje de evidente carga política, el delegado del Ejecutivo se ha adelantado al previsible rechazo del modelo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Creo que el principal ataque a los madrileños y madrileñas del que todos debemos protegernos es de aquellos que quieren evitar que Madrid cuente con más recursos para sus servicios públicos", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha incidido en varias ocasiones en la necesidad de que el aumento de financiación pretendido redunde en el fortalecimiento de cuestiones como la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales. "El Estado, todos los ciudadanos, estamos haciendo un esfuerzo importante a la hora de transferir más recursos a las comunidades autónomas para fortalecer los servicios públicos que son de su competencia", ha enfatizado. "Lo que no podemos permitir es que las comunidades autónomas aprovechen este esfuerzo del conjunto de los habitantes de nuestro país para hacer bonificaciones fiscales a los más ricos o para seguir incrementando la cuenta de resultados de algunas empresas privadas que, además, operan en el entorno particular de alguna responsable", ha señalado en referencia no expresa a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario Quirón.

"Debemos ser responsables y si el Estado hace este esfuerzo, debe haber garantía de que estos recursos adicionales reviertan en una mejora de los servicios públicos y no en que, como siempre, haya alguna que encuentre una puerta para expandir su modelo de desregulación, de bonificaciones fiscales para los más ricos y de engorde de las cuentas de resultados de sus allegados", ha concluido.

Desde Sol ya se ha adelantado el total rechazo a la propuesta. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha anunciado que el Ejecutivo regional estudia todos los recursos legales contra una propuesta que, se asegura, "perjudica" a los madrileños.