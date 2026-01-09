Las incógnitas de la explosión de Carabanchel: qué la originó, el alcance de los daños y el motivo del andamio

Una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha sacudido este jueves un edificio del distrito madrileño de Carabanchel y ha dejado una mujer de avanzada edad fallecida y nueve personas heridas (ocho leves), según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. Por el momento, y “con toda la cautela”, no consta que haya personas atrapadas.

¿Qué ocurrió exactamente en el inmueble?

El suceso se ha producido en el número 36 de la calle Azcoitia, en torno a las 16:15 horas. La deflagración ha provocado el colapso del forjado del tejado, que se ha venido abajo sobre la cuarta planta del edificio.

¿Qué se sabe —y qué no— del origen de la explosión?

Las primeras informaciones apuntan a una explosión de gas como causa más probable del colapso del forjado de la cubierta en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, aunque todavía se trabaja para confirmar el origen exacto.

¿Hay atrapados o vecinos desaparecidos?

Sanz ha indicado que, a estas horas y con las precauciones habituales en este tipo de incidentes, “no hay ninguna persona a la que se eche de menos”, por lo que no se cree que haya atrapados.

¿Cuál es el balance de víctimas y heridos?

Además de la fallecida, han resultado heridas nueve personas. Solo una de ellas ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre, mientras que el resto presenta lesiones leves.

¿Qué daños ha causado y qué edificios podrían verse afectados?

La explosión ha tenido un impacto importante en la estructura del inmueble. Los equipos de emergencia están comprobando si también ha sufrido daños el edificio colindante, el número 38. De momento, se han desalojado los número 34, 36 y 38.

¿Habrá realojo de vecinos?

A falta de una valoración completa, los daños estructurales podrían obligar a realojar a los residentes si fuera necesario. Por ello, el Samur Social se ha desplazado a la zona para atender posibles necesidades de alojamiento.

¿Por qué había un andamio en la fachada?

Al parecer, el edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante. Los operarios que estaban trabajando en la rehabilitación de la fachada del edificio siniestrado habían concluido su jornada laboral a las 14:00 horas, apenas dos horas antes de la explosión.