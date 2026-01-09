OCIO EN LA CAPITAL
La iglesia Friedenskirche de Madrid se convierte en el lienzo para el espectáculo multisensorial 'FLOW': así puedes conseguir las entradas
Desde este sábado 10 de enero la iglesia de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana se transforma en la sede del popular evento de videomapping
Descrito como "una fusión inolvidable de música y luz", el espectáculo 'FLOW' ha llegado a Madrid de la mano del colectivo de artistas internacional PROJEKTIL, tras triunfar en otras ciudades europeas como Liverpool o Marsella. Desde el 10 de enero, y a lo largo de todo el mes de febrero, este evento multisensorial abrirá sus puertas en la céntrica iglesia de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Madrid, Friedenskirche (Paseo de la Castellana, n.º 6).
Las entradas, que pueden adquirirse a través de su página web, rondan los 12 - 13 euros por persona en la categoría de asiento regular y pueden alcanzar los 16 euros en categoría premium. Dirigido a todas las edades, el espectáculo contará con varias sesiones diarias de aproximadamente 30 minutos de duración.
Tradición e innovación
En colaboración con la Orquesta Filarmónica de Praga y bajo la dirección de PROJEKTIL, 'FLOW' promete ofrecer un concierto donde la música no solo se oiga, sino que se vea, convirtiendo esta iglesia madrileña en un escenario de diálogo donde la tradición y la innovación van de la mano.
Este espectáculo, que ya ha cautivado a más de dos millones de visitantes de todo el mundo, ofrecerá a sus asistentes en Madrid una reinterpretación de la obra clásica "La Moldava" de Bredřich Smentana. Este poema sinfónico, que forma parte del ciclo "Mi Patria" (compuesto en 1866), retrata la historia, leyendas y paisajes de la bohemia República Checa (en ese entonces el Imperio Austrohúngaro).
Naturaleza, arte y tecnología
Transformando estas melodías atemporales y aprovechando el entorno acogedor y de profunda conexión que ofrece la iglesia madrileña de Friedenskirche, el asistente se verá rodeado de impresionantes visuales y sonido que pretenden una experiencia inmersiva donde el arte, la tecnología y la naturaleza convergen bajo la técnica del videomapping. Esta técnica audiovisual que consiste en la proyección de imágenes, vídeos y animaciones sobre superficies reales, promete unos resultados impecables tras medir y mapear todo el techo y la arquitectura del histórico edificio.
Desde manantiales en grandes bosques, hasta riberas de noches mágicas, 'FLOW' toma como premisa la fuerza poderosa e imparable de un río. Con esta fusión de música orquestal, diseño sonoro electrónico y visuales, el espectáculo pretende resaltar y celebrar la belleza y el poder de la naturaleza.
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Restablecido el tramo de la Línea 7 de Metro de Madrid tras más de 6 horas sin funcionar por problemas técnicos
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026