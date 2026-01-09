La iglesia Friedenskirche de Madrid se convierte en el lienzo para el espectáculo multisensorial 'FLOW': así puedes conseguir las entradas

Descrito como "una fusión inolvidable de música y luz", el espectáculo 'FLOW' ha llegado a Madrid de la mano del colectivo de artistas internacional PROJEKTIL, tras triunfar en otras ciudades europeas como Liverpool o Marsella. Desde el 10 de enero, y a lo largo de todo el mes de febrero, este evento multisensorial abrirá sus puertas en la céntrica iglesia de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Madrid, Friedenskirche (Paseo de la Castellana, n.º 6).

Las entradas, que pueden adquirirse a través de su página web, rondan los 12 - 13 euros por persona en la categoría de asiento regular y pueden alcanzar los 16 euros en categoría premium. Dirigido a todas las edades, el espectáculo contará con varias sesiones diarias de aproximadamente 30 minutos de duración.

Tradición e innovación

En colaboración con la Orquesta Filarmónica de Praga y bajo la dirección de PROJEKTIL, 'FLOW' promete ofrecer un concierto donde la música no solo se oiga, sino que se vea, convirtiendo esta iglesia madrileña en un escenario de diálogo donde la tradición y la innovación van de la mano.

Este espectáculo, que ya ha cautivado a más de dos millones de visitantes de todo el mundo, ofrecerá a sus asistentes en Madrid una reinterpretación de la obra clásica "La Moldava" de Bredřich Smentana. Este poema sinfónico, que forma parte del ciclo "Mi Patria" (compuesto en 1866), retrata la historia, leyendas y paisajes de la bohemia República Checa (en ese entonces el Imperio Austrohúngaro).

La belleza de la naturaleza cobra vida a través de impresionantes proyecciones visuales / FLOW

Naturaleza, arte y tecnología

Transformando estas melodías atemporales y aprovechando el entorno acogedor y de profunda conexión que ofrece la iglesia madrileña de Friedenskirche, el asistente se verá rodeado de impresionantes visuales y sonido que pretenden una experiencia inmersiva donde el arte, la tecnología y la naturaleza convergen bajo la técnica del videomapping. Esta técnica audiovisual que consiste en la proyección de imágenes, vídeos y animaciones sobre superficies reales, promete unos resultados impecables tras medir y mapear todo el techo y la arquitectura del histórico edificio.

Desde manantiales en grandes bosques, hasta riberas de noches mágicas, 'FLOW' toma como premisa la fuerza poderosa e imparable de un río. Con esta fusión de música orquestal, diseño sonoro electrónico y visuales, el espectáculo pretende resaltar y celebrar la belleza y el poder de la naturaleza.