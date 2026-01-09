Los hoteles madrileños logran una ocupación de más del 71% durante la Navidad

Los hoteles madrileños han registrado una ocupación media del 71,33% durante esta Navidad, una cifra que supera las previsiones iniciales pero es ligeramente inferior al balance del pasado año, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, los establecimientos hoteleros de la región superaron en más de dos puntos las expectativas de ocupación inicialmente marcadas del 69%, lo que confirma, según la asociación, "la fortaleza del sector turístico madrileño en estas fechas".

El balance es ligeramente inferior al año pasado, cuando se alcanzó una ocupación media del 72%. Los días con más plazas de hoteles ocupadas fueron el sábado 27 de diciembre (86%), el 3 de enero (83%) y el 20 de diciembre (81%). En cuanto a las reservas de última hora, destacan los días 2 y 3 de enero, con una demanda también superior al 80%.

Respecto a los visitantes que eligieron Madrid como destino esta Navidad, el 48% fueron nacionales y el 51% extranjeros, principalmente de EEUU, seguidos de Italia, Francia, Reino Unido, Brasil, México y China.

La AEHM ha destacado que esta alta ocupación se debe a la combinación de ocio, celebraciones propias y viajes de negocios, que ha convertido a Madrid en un destino navideño "internacional", según la vicepresidenta de la asociación, Mar de Miguel. "Hoy ya son mayoría quienes vienen de fuera de España, atraídos por nuestra oferta cultural, gastronómica y la experiencia única que supone vivir la Navidad en Madrid", ha resaltado de Miguel.