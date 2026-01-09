Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD MADRILEÑA

El Gregorio Marañón salva la pierna a un niño de 7 años con tumor óseo gracias a una tibia donada por un adulto

Este complejo procedimiento permitido preservar la extremidad del paciente, que continuará con su tratamiento oncológico

Sanitarios del hospital Gregorio Marañón durante una intervención.

Sanitarios del hospital Gregorio Marañón durante una intervención. / COMUNIDAD DE MADRID

EP

Madrid

Un equipo de profesionales del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha logrado salvar la pierna de un niño de 7 años con un tumor óseo complejo en una exitosa intervención que ha incluido una tibia de donante adulto y técnicas innovadoras como el uso de tecnología 3D, navegación por infrarrojos y realidad mixta.

Un complejo procedimiento que ha permitido preservar la extremidad del paciente, que evoluciona favorablemente y continuará con su tratamiento oncológico, según han apuntado desde el Gobierno regional.

El menor llegó al complejo hospitalario tras ser operado por una fractura, que finalmente resultó ser un sarcoma óseo. Tenía dos clavos intramedulares, cuya retirada suponía un riesgo de diseminación tumoral, por lo que los cirujanos optaron por una estrategia de rescate para conservar el miembro inferior.

La intervención ha sido realizada por profesionales de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) del hospital para tratar sarcomas en población infantil y adulta y se llevó a cabo en un quirófano híbrido para garantizar la máxima precisión y seguridad.

Extirpación completa del tumor

El resultado de esta cirugía de gran complejidad fue la extirpación completa del tumor y la reconstrucción del fémur mediante un injerto de tibia de donante adulto procedente del Banco de Huesos del propio hospital.

Para garantizar su resultado, el procedimiento fue previamente ensayado por la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D del Gregorio Marañón con un gemelo digital (biomodelo virtual del fémur) del paciente.

Así, los facultativos diseñaron guías de corte personalizadas para retirar los clavos y extirpar el tumor con márgenes seguros, evitando manipular zonas sanas del hueso.

En el proceso se ha empleado así tecnología 3D, navegación por infrarrojos y realidad mixta. Todo ello ha permitido anticiparse a los riesgos, mejorar la coordinación de los profesionales y optimizar los tiempos de ejecución de la intervención.

El sarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente que se origina en los huesos, especialmente en niños y adolescentes, que provoca que sus células crezcan de forma descontrolada, debilitándolos y puede causar dolor, inflamación o fracturas.

