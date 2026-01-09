En Directo
DIRECTO
Última hora de la explosión en Carabanchel: los edificios 36 y 38 permanecerán varios días desalojados
Una mujer ha fallecido y otras nueve han tenido que ser rescatadas tras un explosión en un edificio del distrito madrileño
Una fuerte explosión de gas ha sacudido esta tarde el distrito madrileño de Carabanchel. El suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas en un piso de la zona y ha provocado una víctima mortal y varios heridos, según ha confirmado Inma Sanz.
El estallido ha generado una importante movilización de los servicios de seguridad y sanitarios, que continúan trabajando en el lugar mientras se evalúan los daños y se investiga el origen exacto de la explosión. La información sigue en desarrollo.
Rafa Sardiña
Debido a los daños ocasionados por la explosión, los residentes de los edificios 36 y 38 de la calle Azcoitia deberán estar desalojados de sus hogares durante los próximos dos o tres días.
El edificio estaba en obras para separar tubos de gas
El edificio estaba en obras para separar los tubos de gas, según informaron los vecinos del edificio colindante.
El incidente ocurrió en el número 36 de la calle Azcoitia, y aunque las causas de la explosión siguen siendo investigadas, provocó el colapso del tejado que cayó sobre la cuarta planta, donde se encontraban los afectados.
Además, los vecinos del número 34 de la misma calle recibieron un aviso sobre el corte temporal del suministro de gas, programado para este viernes, debido a las obras de separación de las tuberías. En el aviso se les pidió a los residentes que cerraran las llaves de gas hasta la reactivación del servicio.
La fallecida en la explosión de Madrid es una mujer de avanzada edad y no hay atrapados
La explosión de gas ocurrida en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel ha causado la muerte de una mujer de avanzada edad. Según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, no hay personas atrapadas en el lugar del incidente.
Así es la calle Azocoitia, donde ha tenido lugar el suceso
Se trata de una zona de gran diversidad cultural y con un importante porcentaje de población inmigrante. Según explican los vecinos, la convivencia en el barrio es “tranquila y pacífica”. La mayoría de los edificios de esta calle fueron construidos entre las décadas de 1960 y 1970.
Rafa Sardiña
Los vecinos de los edificios colindantes no pueden acceder a sus viviendas
La peculiaridad de la calle Azcoitia es que se encuentra situada en una especie de “laberinto” urbano, que en estos momentos permanece totalmente acordonado por las autoridades policiales. Ni siquiera los vecinos de los edificios colindantes pueden acceder a sus viviendas.
Rafa Sardiña
TESTIMONIOS EXCLUSIVOS
Así se ha vivido la explosión en Carabanchel
Los vecinos del edificio que ha explotado, dejando un muerto y tres sheridos graves, cuentan su terrible experiencia.
Rafa Sardiña
Los operarios continúan trabajando en el entorno de la explosión de gas de Carabanchel.
Rafa Sardiña
El inmueble estaba siendo rehabilitado
Los operarios que estaban trabajando en la rehabilitación de la fachada del edificio siniestrado habían concluido su jornada laboral a las 14:00 horas, apenas dos horas antes de la explosión, que por el momento se ha saldado con el fallecimiento de una persona.
Rafa Sardiña
TESTIMONIO EXCLUSIVO
Gladys, vecina del 2D del edificio afectado, ha contado a este periódico cómo vivió el momento de la explosión. Según su testimonio, se encontraba sentada con sus hijos cuando se produjo el estruendo.
“De repente escuchamos la explosión. Nos quedamos en shock y salimos corriendo, incluso descalzos”, explica. Al salir al exterior, la escena era caótica. “Todo estaba lleno de vidrios. Miré hacia arriba y pensé que se habían caído los andamios”.
Rafa Sardiña
Desperfectos causados por la explosión
Los perjuicios provocados por la explosión han llegado al edificio situado frente a la construcción afectada, con las persianas rotas:
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Restablecido el tramo de la Línea 7 de Metro de Madrid tras más de 6 horas sin funcionar por problemas técnicos
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026