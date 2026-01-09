Última hora de la explosión en Carabanchel: los edificios 36 y 38 permanecerán varios días desalojados

El edificio estaba en obras para separar tubos de gas

El edificio estaba en obras para separar los tubos de gas, según informaron los vecinos del edificio colindante.

El incidente ocurrió en el número 36 de la calle Azcoitia, y aunque las causas de la explosión siguen siendo investigadas, provocó el colapso del tejado que cayó sobre la cuarta planta, donde se encontraban los afectados.

Además, los vecinos del número 34 de la misma calle recibieron un aviso sobre el corte temporal del suministro de gas, programado para este viernes, debido a las obras de separación de las tuberías. En el aviso se les pidió a los residentes que cerraran las llaves de gas hasta la reactivación del servicio.