Última hora de la explosión en Carabanchel: los edificios 36 y 38 permanecerán varios días desalojados

Una mujer ha fallecido y otras nueve han tenido que ser rescatadas tras un explosión en un edificio del distrito madrileño

Estado en el que ha quedado el edificio tras la explosión.

Twitter | @Z4nku

Rafa Sardiña

Héctor González

Miriam Anguita

Una fuerte explosión de gas ha sacudido esta tarde el distrito madrileño de Carabanchel. El suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas en un piso de la zona y ha provocado una víctima mortal y varios heridos, según ha confirmado Inma Sanz.

El estallido ha generado una importante movilización de los servicios de seguridad y sanitarios, que continúan trabajando en el lugar mientras se evalúan los daños y se investiga el origen exacto de la explosión. La información sigue en desarrollo.

