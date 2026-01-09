EMT Madrid cierra otro año récord: 8% más de usuarios de bus y casi un 40% más de Bicimad

El uso del transporte público en la capital ha vuelto a dispararse en 2025, superando "con creces" las cifras récord de 2024. Según el balance presentado este viernes por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desplazaron a 512 millones de viajeros a lo largo del año; mientras que Bicimad ha rozado los 14 millones de viajes (13,7).

Unas cifras que suponen dos nuevos máximos históricos para ambos servicios. La comparación interanual es incostestable: en 2025 la demanda del autobús creció en 37,7 millones de usuarios, lo que supone un 8% más que en 2024. Por su parte, en Bicimad el aumento fue todavía más intenso, con 3,87 millones de viajes más, casi un 40% más (39,3%) que hace un año.

Octubre empuja el récord del autobús

El salto de la EMT se concentró en picos de demanda que también mejoran el registro del año anterior. Octubre fue el mes de mayor uso, con 51.078.727 viajeros, un 10,51% más que en el mismo mes de 2024.

En el plano diario, el máximo de 2025 llegó el 4 de junio, cuando se contabilizaron 1.951.608 viajeros. Además, tres de los cinco días con más viajeros de toda la serie histórica se registraron en 2025, con marcas también el 9 de octubre (1.947.565) y el 7 de octubre (1.946.585).

Bicimad acelera su crecimiento

En paralelo, la bici pública municipal mantuvo una tendencia claramente al alza: 2025 cerró con 13,7 millones de viajes, impulsada por la expansión de la red (cuatro estaciones más durante el año) y por máximos diarios. El récord absoluto se anotó el 8 de septiembre, con 66.605 viajes, mientras que el mejor día fuera de periodos de gratuidad fue el 3 de octubre, con 61.707.

También aquí octubre fue el mejor mes, con 1.640.750 viajes, y los cinco días con mayor número de usos del histórico pertenecen a 2025.

Un año de presión extra… y respuesta operativa

El balance, presentado por el delegado Borja Carabante, llega tras un año marcado por episodios que tensionaron la movilidad: el Ayuntamiento destaca el refuerzo del bus por las obras de la Línea 6 de Metro, que concluyó con más de 22 millones de viajeros en servicios especiales, y la respuesta durante el apagón eléctrico del 28 de abril, cuando la EMT mantuvo el servicio e implantó refuerzos “en tiempo récord”.

Para afrontar el incremento de demanda, la empresa municipal señala 478 nuevas contrataciones de personal de conducción y avances ligados a sostenibilidad, con 462 autobuses cero emisiones en circulación diaria, además de proyectos como un piloto de autobús 100% autónomo y conectado en Casa de Campo.