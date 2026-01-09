Aprobado por la Comunidad de Madrid: nueva deducción de hasta 400 euros para menores de 30 años

La Comunidad de Madrid aplicará una nueva deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) este 2026. La medida va dirigida para los jóvenes menores de 30 años que compaginen estudios con trabajo. La deducción forma parte de los presupuestos de la Comunidad para este año, publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que han entrado en vigor este 1 de enero. Los contribuyentes que cumplan los requisitos podrán aprovechar esta nueva medida.

Se calcula que aproximadamente unos 15.000 jóvenes pueden beneficiarse. Para ella se destinarán un máximo de seis millones de euros. Esta estrategia fiscal dará apoyo a aquellos jóvenes en formación que además participan en el mercado laboral madrileño.

¿Cuáles son los requisitos?

A partir de este 2026 se introduce la nueva deducción del IRPF. Pueden beneficiarse los menores de 30 años que cumplan simultáneamente una lista de requisitos relacionados con sus estudios y su situación laboral, según recoge la Ley 6/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2026. Sin embargo, no está dirigida a todos los tipos de estudios.

La medida solo se aplica a alumnos matriculados en un curso completo de titulaciones universitarias de grado o ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional. Además, es obligatorio haber trabajado al menos 300 días durante el año, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el periodo lectivo. Tendrán que estar dados de Alta en la Seguridad Social o en la mutualidad correspondiente.

Quedan excluidos los jóvenes con contratos de formación, los que cursen estudios no oficiales y los que estén matriculados en asignaturas sueltas de forma parcial.

La deducción se aplica a sobre la parte autonómica de IRPF y permite descontar el 50% de la matrícula, con un máximo de 400 euros al año por contribuyente. El Gobierno de la Comunidad de Madrid justifica esta medida como un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes que trabajan para mejorar su formación.