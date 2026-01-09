La Comunidad invierte más de 3 millones de euros para asfaltar calles y construir un centro cívico en El Escorial

La Comunidad de Madrid invierte más de tres millones de euros en la mejora de infraestructuras en la localidad madrileña de El Escorial, donde el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha comprobado los trabajos de asfaltado de ocho calles de la urbanización Los Arroyos, donde también se está trabajando en la construcción de un Centro Cívico.

Entre las actuaciones se incluyen la renovación y modernización de la red de alumbrado, mediante la sustitución de las luminarias por otras LED de alta eficiencia, y la instalación de nueva señalización para la ordenación del tráfico rodado y la mejora de la seguridad de los peatones, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El viceconsejero Sánchez ha aprovechado su visita a la localidad serrana para conocer las obras de construcción del nuevo Centro Cívico Polivalente, que albergará actividades culturales, educativas y recreativas de sus vecinos.

Este inmueble, ubicado en la misma urbanización Los Arroyos, tendrá una superficie de 751 metros cuadrados. Todas estas actuaciones están financiadas por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 y su plazo previsto de finalización es este próximo verano.