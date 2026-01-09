El Ayuntamiento de Valdemorillo impulsa clases gratuitas de rondón: estas son las fechas y horarios

El Ayuntamiento de Valdemorillo busca impulsar sus tradiciones, por lo que va a retomar la organización de clases gratuitas de rondón, un baile popular por parejas que se presenta como una danza de cortejo que se ejecuta en forma de rueda o círculo, muy presente en los municipios de la Sierra Oeste madrileña y en provincias cercanas como Ávila, Segovia y Toledo.

Las sesiones estarán abiertas a participantes de todas las edades y se celebrarán los sábados 17, 24 y 31 de enero, en horario de 11:00 a 13:00 horas en una de las aulas de la Casa de Cultura Giralt Laporta.

La intención es aumentar el número de valdemorillenses que bailen en las próximas Fiestas Patronales, en honor a la Virgen de las Candelas y San Blas, que se celebrarán a principios de febrero. Los niveles de las clases serán variados y permitirán a los que se apunten aprender, ensayar y mejorar el modo de interpretar la danza serrana.

Cartel de las clases gratuitas de rondón. / Ayuntamiento de Valdemorillo

El único requisito para poder apuntarse a las clases gratuitas es "tener ganas y dedicarle unas horas", como apunta en un comunicado del Ayuntamiento la concejal de Cultura y Turismo, Victoria Gil. Su objetivo es "acercar al conjunto de la población este elemento del patrimonio cultural especialmente ligado a las celebraciones como pueblo, para que las futuras generaciones también lo hagan suyo". Las clases tendrán como profesora a Fátima Martín Recio, una experta del rondón.