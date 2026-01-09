Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Aún nos quedan varias semanas para poder ver en cines Marty Supreme, la alabadísima nueva película de Josh Safdie (Diamantes en bruto), otro vehículo para el lucimiento de Timothée Chalamet (y van...) que apunta muy lejos en los Oscars de este año. Pero ya podemos gozarlo con la banda sonora que para esa historia de un ambicioso jugador de tenis de mesa ha hecho Daniel Lopatin, el tipo detrás del proyecto de música experimental Oneohtrix Point Never. Un delirio que parece a la vez subvertir, en clave adulta, soundtracks en clave ochentera de moda como la de Stranger Things, evocar a aquellos locos que rehacían a Bach con sintetizadores en los 70 y acompañarlo de cortes indudablemente contemporáneos. Y eso que la trama se desarrolla en los 50 y 60. Es tan desmedido todo, tan catedralicio, que enamora. Ah, y la gran Weyes Blood aporta un bonito manto vocal. Punto extra.