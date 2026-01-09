LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Music To Make Boys Cry', de Diana Vickers
No sé si Diana Vickers conseguirá, como dice, ejem ejem, que los hombres lloren con su música. Ahora bien, su tema estrella sigue su estela 12 años después de publicarse. Toda su carrera posterior lo ha tenido en el horizonte sonoro y, claro, tan irresistible, tan dulzón, la ha vuelto increíblemente adictiva. Es pop en estado puro, con la única intención de satisfacer una necesidad: dejar el cerebro en ese estado tan placentero que sólo dejan algunas melodías. La suya entre ellas.
'No quiero verte', de Las Dianas
Seis años después de debutar con Te quiero (lejos), Las Dianas han perfeccionado su pop corrosivo con un arsenal de canciones feministas y luminosas. Quieren derribar el sistema y, para conseguirlo, no se muerden la lengua con tonterías: a través de estribillos irresistibles y letras afiladas, están atrayendo a una masa que no se remueve y no se calla. Buscan la diversidad en todas sus facetas, haciendo de sus canciones un discurso generacional. Escuecen, sí. Pero qué gusto.
'Non cho podo dar', de Sabela y María Escarmiento
Desde que Sabela debutó con Despedida (2019) ya quedó claro que el folclore gallego iba a tener un peso importante en su carrera: en Non cho podo dar, por sorpresa, y bastante agradable, lo fusiona con la electrónica alumbrando un tema que vuelve a colocarla en el punto de mira. Siempre disruptiva e inconformista, está horneando un cancionero que le saca por completo de lo obvio. Y, ojo, qué hay más atractivo que eso. El listón lo pone cada vez más alto.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Marty’s Dream', de Daniel Lopatin
Aún nos quedan varias semanas para poder ver en cines Marty Supreme, la alabadísima nueva película de Josh Safdie (Diamantes en bruto), otro vehículo para el lucimiento de Timothée Chalamet (y van...) que apunta muy lejos en los Oscars de este año. Pero ya podemos gozarlo con la banda sonora que para esa historia de un ambicioso jugador de tenis de mesa ha hecho Daniel Lopatin, el tipo detrás del proyecto de música experimental Oneohtrix Point Never. Un delirio que parece a la vez subvertir, en clave adulta, soundtracks en clave ochentera de moda como la de Stranger Things, evocar a aquellos locos que rehacían a Bach con sintetizadores en los 70 y acompañarlo de cortes indudablemente contemporáneos. Y eso que la trama se desarrolla en los 50 y 60. Es tan desmedido todo, tan catedralicio, que enamora. Ah, y la gran Weyes Blood aporta un bonito manto vocal. Punto extra.
'Love's Won Me Over', de Ronnie D'Addario feat. Mac DeMarco
Ronnie D'Addario no tuvo suerte: aunque de su cabeza surgieron desde los primeros setenta infinitas canciones que podrían haber encajado a la perfección en la discografía de unos Beach Boys, unos Carpenters o unos Harper's Bizarre, la fama le resultó esquiva y quedó relegado a un papel muy secundario en la historia de la música. Ahora, sus hijos Brian y Michael D’Addario, los hermanos detrás de The Lemon Twigs, han decidido devolver a su padre el brillo que merece haciendo con él y con sus estupendas composiciones un álbum en el que colaboran tanto amigos de la generación de ellos (aquí le escuchamos a Mac de Marco) como de la de él o intermedias, desde Todd Rundgren a Sean Ono Lennon. El disco es una delicia.
'Pipe', de Sega Bodega y Vashti Bunyan
Aunque también podría pertenecer a la nunca suficientemente reconocida Enya, la procesadísima voz que suena en lo penúltimo de Sega Bodega (irlandés como la autora de Orinocco Flow, por cierto) es nada menos que la de Vashti Bunyan. A uno le reconcilia un poco con el mundo que lo más avanzado del folk de los 60 y la vanguardia de la música que se crea ahora mismo se hayan juntado para hacer algo. Y eso a pesar de que la pieza, un loop denso y algo fantasmal que ejemplifica el salto dado por Bodega al ambient en su último álbum (ojo a la finura de haber titulado su siguiente tema Y tu Mamá Ambient), nos acabe sabiendo a poco.
