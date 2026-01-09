¿En qué calle de Madrid ha explotado la vivienda situada en el distrito de Carabanchel?

En la tarde de este viernes ha tenido lugar una explosión en el barrio madrileño de Carabanchel. Una fuerte explosión en un edificio en remodelación ha provocado la muerte de una persona y ha herido a otras ocho, según los datos de emergencias.

Este accidente ha provocado el derrumbe del tejado del edificio y una parte de la fachada a la altura de la cuarta planta, piso en el que se ha producido la explosión. A lo largo de la calle se pueden encontrar restos de ladrillos y cascotes que salieron proyectados desde este edificio.

La explosión ha ocurrido en el número 36 de la calle Azocoitia, en el madrileño barrio de Carabanchel Alto, dentro del distrito 11 de los 21 que conforman la ciudad de Madrid. Dicha calle tiene la peculiariedad de formar parte de una especie de "laberinto" urbano.

Se trata de una zona de gran diversidad cultural y con un importante porcentaje de población inmigrante. Según explican los vecinos, la convivencia en el barrio es “tranquila y pacífica”. Además, el distrito cuenta con un plan específico para potenciar esta zona desde el punto de vista cultural y social. La mayoría de los edificios de esta calle fueron construidos entre las décadas de 1960 y 1970.

Explosión en Ópera

Hace tres meses, el 7 de octubre, tuvo lugar otra explosión en un edificio en rehabilitación en el número 3 de la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera. En este accidente fallecieron cuatro personas, tres hombres y una mujer, tras el derrumbre del forjado de las seis plantas superiores y una subterránea que tenía el edificio. Dichas plantas colapsaron una sobre otra hasta los niveles más bajos.