Bruno Mars anuncia su gira internacional con un único concierto en Madrid: fecha y cómo conseguir entradas

Hace 10 años que Bruno Mars no venía de gira a España y ha elegido Madrid para uno de los regresos musicales más esperados del 2026. Es su primera gira mundial después de su 24K Magic Tour en 2017, con paradas en América y Europa. Y, por suerte, después de pasar por Berlín y Ámsterdam, aterrizará en la capital española.

El artista estadounidense ha anunciado un único concierto en la capital, el 10 de julio, y tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Podremos escuchar su ansiado cuarto álbum el 27 de febrero. 'The Romantic Tour' será la gira de presentación de su último disco, donde dará espacio a las canciones de su nuevo álbum y a sus clásicos de siempre.

¿Cómo puedo conseguir las entradas?

La cuenta atrás ha comenzado y solo los más rápidos podrán disfrutar del show en vivo. Para que no te pierdas el concierto tendrás que seguir los siguientes pasos. Hay dos opciones. Las primeras entradas del artista estarán disponibles el 14 de enero a las 12:00 horas. Para poder acceder a la preventa exclusiva hay que apuntarse desde la web de Ticketmaster antes del 12 de enero a las 19:00.

En esta página tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Ticketmaster, seleccionar la casilla para la(s) preventa(s) de fans del artista a la que deseas unirte, revisa que tu selección sea para la fecha correcta y haz clic en "Inscribirse". Ya estará todo listo. Cualquier fan que se registre tendrá la oportunidad de unirse a la preventa de los conciertos que seleccionó. El día de antes recibirán un recordatorio por correo electrónico.

Si lo prefieres, la venta general de las entradas tendrá lugar el 15 de enero, también a las 12:00 horas. El organizador del evento publicará los detalles del precio de las entradas cuando comiencen las ventas, según informa Ticketmaster. Los fans tendrán un límite de 6 entradas tanto en la preventa como en la venta. Si tienes alguna duda puedes consultar la página de ayuda.

Haz esto para no quedarte sin tu entrada

Las entradas de Bruno Mars solo se pueden adquirir en puntos oficiales de venta. Recomendamos unirse a la sala de espera 30 minutos antes del inicio de venta, usa un solo navegador, pestaña o dispositivo, ya que si utilizas varios puede dar error. En cuanto comience la venta verás tu número de la cola.

Así va a ser 'The Romantic Tour'

La gira dará comienzo el viernes 10 de abril en Las Vegas, en el Allegiant Stadium como escenario de punto de partida. De ahí, despegará su show hacia otras de las capitales mundiales más importantes del planeta, con paradas en Atlanta, París, Mián o Miami.

Estas son todas las fechas en Europa de la gira de Bruno Mars:

París, Francia — Sábado 20 de junio en el Stade de France

París, Francia — Domingo 21 de junio en el Stade de France

Berlín, Alemania — Viernes 26 de junio en el Olympiastadion

Ámsterdam, Países Bajos — Sábado 4 de julio en el Johan Cruyff Arena

Ámsterdam, Países Bajos — Domingo 5 de julio en el Johan Cryuff Arena

Madrid, España — Viernes, 10 de julio en el Riyadh Air Metropolitano

Milán, Italia — Martes, 14 de junio en el San Siro Stadium

Londres, Reino Unido — Sábado, 18 de julio en el Wembley Stadium

Londres, Reino Unido — Domingo, 19 de julio en el Wembley Stadium

Sobre el escenario Bruno Mars estará acompañado de Anderson Paak como DJ Pee.Wee, en calidad de invitado especial, al que se unirán en algunos conciertos otros artistas como Leon Thomas, Raye o Victoria Monet.