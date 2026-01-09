Los bomberos de la Comunidad de Madrid se pasan al rojo: así es el nuevo uniforme

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy los nuevos uniformes de intervención del Cuerpo de Bomberos regional, que cambian su color del azul al rojo. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha dado a conocer hoy este equipamiento en el Parque de Bomberos de Valdemoro, donde se ha realizado un simulacro de incendio.

Además de renovar la imagen de los profesionales, estos trajes presentan una mejora en la absorción del calor por radiación, debido al cambio de color, reduciendo el estrés térmicoal que se someten estos servidores públicos. Esta decisión se ha tomado tras un estudio elaborado desde la Jefatura de Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid sobre la incidencia que tienen las altas temperaturas en esta tonalidad.

Otra de las características de los nuevos equipamientos es la optimización en la ergonomía, que permite a los trabajadores realizar movimientos completos ofreciéndoles una mayor comodidad. Asimismo, responden a la normativa de alta visibilidad para trabajos en la vía pública y cuentan con las certificaciones térmica y mecánica actualizadas, lo que aumenta también su seguridad.

El nuevo uniforme pesa menos, protege más y se ha confeccionado con la última tecnología

El Ejecutivo autonómico ha invertido 3,2 millones de euros en la adquisición de 1.800 modelos compuestos de chaquetón y cubrepantalón. Estos equipos de protección individual (EPI), de categoría III, son habituales en incendios urbanos e industriales; rescates en espacios confinados; intervenciones con riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico (NRBQ); actuaciones en vía pública y labores que requieren recursos especiales.

Están confeccionados con la última tecnología, con menor peso, mayor protección térmica y mejor ventilación, para responder a las necesidades de los profesionales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Asimismo, soportan hasta 50 ciclos de lavado, frente a los cinco de los anteriores, y cuentan con una garantía de dos años en caso de cualquier defecto de fabricación.