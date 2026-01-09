Estos son los días en los que no tendrás que pagar por el transporte público en Madrid: hasta 14 días de gratuidad en 2026

El transporte público municipal será gratuito en Madrid entre 12 y 14 días a lo largo de este 2026. Así lo ha hecho saber el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, desde la sede central de EMT Madrid, tras realizar un balance de los primeros días gratuitos de transporte de este año.

Estos han tenido lugar durante el jueves y viernes y han dado resultados positivos en la captación de nuevos usuarios del transporte público. De cara al 2026, el delegado ha establecido que lo más posible es que los nuevos periodos de gratuidad coincidan con jornadas de especial intensidad de tráfico o retorno de periodos vacacionales.

“Nos sentimos muy satisfechos porque a raíz de estos días gratuitos hay usuarios que eran ocasionales que se conviertan en habituales”, ha afirmado, tras explicar que durante la iniciativa se están registrando incrementos de demanda “cercanos al 10 -12 % respecto a un día normal”. Según ha detallado, ese aumento corresponde en gran parte a personas que no utilizan habitualmente el transporte público, pero que se animan a hacerlo aprovechando la gratuidad.

Hasta 14 días de transporte público gratuito en la Comunidad de Madrid

El responsable municipal ha indicado que esta política se seguirá aplicando “en aquellos días de retorno de vacaciones", así como en jornadas en las que se prevean “picos de tráfico” y sea necesario ofrecer alternativas de movilidad a los ciudadanos.

En este sentido, ha concretado que la medida volverá a activarse previsiblemente “en el retorno de Semana Santa, en la vuelta de las vacaciones de verano y también, como se ha hecho este año, en las navidades y alguna situación puntual”, con una previsión total de “en torno a 12-14 días a lo largo del año”.

Carabante ha destacado que esta medida ha permitido que “cerca de más de 50 millones de usuarios” hayan utilizado los autobuses gratuitos desde que se puso en marcha esta política y ha subrayado que muchos de ellos han pasado a formar parte del “82% que viaja con abono transporte y, por tanto, convertidos en usuarios habituales”.