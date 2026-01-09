Bajan un 14% los muertos en carretera en Madrid en 2025, el segundo año con menos siniestros desde 1960

La Comunidad de Madrid cerró 2025 con 59 fallecidos en accidentes de tráfico, un 14% menos que en 2024, cuando murieron 69 personas, y hasta un 34% menos que en 2019, cuando se registraron 90 muertes en las carreteras madrileñas. Se trata del segundo registro más bajo de la serie histórica, solo por detrás de 2016, según los datos provisionales publicados este jueves por el Ministerio del Interior.

En el conjunto de España, se han contabilizado 1.119 fallecidos en 2025, un 3% menos que en 2024 (1.154). La cifra general también supone la segunda mejor desde 1960: únicamente 2019 registró un menor número de fallecidos en las carreteras, además de 2020 y 2021, que no se tienen en cuenta las cifras por estar distorsionadas por la pandemia.

El número de fallecidos en la región supone el 5% del total nacional, muy lejos de las dos regiones con mayor concentración de víctimas, Andalucía (224 fallecidos) y Cataluña (133), que concentran un 20 y un 13 % del total, respectivamente. En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (11) y Cantabria (14), con apenas un 1% del total; mientras que Ceuta y Melilla fueran las dos únicas zonas sin ni ninguna muerte en carretera.

Por lo que respecta a la variación interanual, los mayores incrementos se registran en Navarra, con 15 fallecidos más que en 2024, y Canarias, con 14 más. Por el contrario, se han reducido de forma más pronunciada en Castilla y León (-19) y en Murcia y la Comunidad Valenciana (-16 en ambos casos).

Todo ello, destaca el informe, en un año récord en términos de movilidad: según las estimaciones de la DGT, en 2025 se produjeron 478,56 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3% más que el año anterior y récord absoluto hasta la fecha. La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos fue 2,1, la más baja de la serie analizada.

Pese a ello, los 1.119 fallecidos "siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española", ha señalado el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los datos, en la que ha conminado a los grupos parlamentarios a aprobar "sin más dilaciones inexplicables" la proposición de ley que reduce la tasa de alcohol al volante, que se encuentra bloqueada en el Congreso.