El Ayuntamiento anuncia el levantamiento de los asentamientos ilegales a partir de la próxima semana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento procederá la próxima semana al desmantelamiento inmediato de todos los asentamientos ilegales existentes en la capital. Según ha explicado, el área de Asuntos Sociales será la encargada de ofrecer alternativas habitacionales y de atención a las personas que residen en estos enclaves.

Almeida ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su visita a las obras del Parque Ventas, donde ha subrayado que el Consistorio es “consciente” tanto de las consecuencias que estas actuaciones generan como de las molestias que, a su juicio, provocan los asentamientos ilegales en los barrios afectados, en especial en el entorno del distrito de Ciudad Lineal.

“Están ocasionando perjuicios y alterando la convivencia de los vecinos y del barrio”, ha señalado el alcalde, quien ha insistido en que la intervención municipal se extenderá al conjunto de asentamientos irregulares repartidos por la ciudad. “La semana que viene se va a producir el levantamiento inmediato de ese asentamiento ilegal, como vamos a hacer con los diferentes asentamientos ilegales que hay en la ciudad de Madrid”, ha afirmado.

Aunque el Ayuntamiento no dispone de un número exacto de estos asentamientos debido a su carácter “itinerante”, el regidor ha asegurado que las actuaciones se llevarán a cabo de forma coordinada con la concejalía de Asuntos Sociales, que ofrecerá “alternativas a aquellas personas que se encuentran en esa situación”.

Fuentes municipales han confirmado a la agencia EFE que ya está prevista una intervención en la que participarán la Policía Municipal, SAMUR Social y el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR). De manera previa a estas actuaciones, los equipos de calle del Ayuntamiento realizan labores de intervención social con las personas que habitan en los asentamientos.

Desde el Consistorio recuerdan que, de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la atención social y el acceso a los recursos municipales deben ser aceptados de forma voluntaria por las personas afectadas.