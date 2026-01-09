El Ayuntamiento de Alcorcón reabre el Campo Municipal Alfredo Cenarriaga tras finalizar su remodelación

El Campo Municipal de Fútbol Alfredo Cenarriaga de Alcorcón ha reabierto este viernes tras culminar las obras de renovación, que han incluido la sustitución del césped artificial y la instalación de nuevo equipamiento deportivo. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 327.000 euros.

Durante el acto de inauguración, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha señalado que el Ayuntamiento ha tenido que asumir íntegramente el coste de las obras para garantizar que los deportistas del municipio puedan entrenar y competir “en las mejores condiciones”, y ha lamentado el “incumplimiento” de la Comunidad de Madrid en este proyecto.

Según ha explicado, la remodelación del campo —un terreno de fútbol 11 con marcaje para fútbol 7— estaba contemplada en el Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019, aunque finalmente no llegó a ejecutarse. Por este motivo, Testa ha subrayado que la mejora de esta infraestructura responde al compromiso del Gobierno municipal con el deporte, destacando que “uno de cada tres euros de inversión municipal se destina a esta área”.

Las obras no solo han permitido renovar el césped artificial, sino que también han incluido la instalación de nuevas porterías, protecciones de campo y parabalones. El Alfredo Cenarriaga es una instalación clave para el deporte local: en un municipio que cuenta con 50 clubes y 26 disciplinas deportivas, el campo es utilizado semanalmente por más de 1.000 deportistas.

La concejala de Deportes, Carmen Martín, que ha asistido al acto junto a jugadores y jugadoras del Club Deportivo Libertad Alcorcón, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará apostando por la inversión en infraestructuras deportivas como herramienta para fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, Mario García, miembro de la junta directiva del club, ha destacado la expectación generada por la reapertura del campo y ha afirmado que todos los deportistas, “desde los más pequeños hasta los más mayores”, estaban “deseando que este campo se hiciera realidad”.