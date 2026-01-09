Arroyomolinos pide colaboración para atajar el robo de cobre en su alumbrado público

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha solicitado la colaboración ciudadana ante un nuevo robo de cobre registrado en la red de alumbrado público, una circunstancia ya recurrente que ha dejado en los últimos días a oscuras distintas calles del municipio y que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil.

Desde el Consistorio han señalado en un comunicado que tienen constancia de que los criminales actúan uniformados para dar a entender que son trabajadores de una compañía eléctrica y manipulan las arquetas de las farolas en horario diurno para evitar el riesgo de sufrir una electrocución.

El alcalde, Luis Quiroga (PP), ha ordenado a la Policía Local que intensifique la vigilancia en distintos lugares del municipio para tratar de detener a los infractores y ha rogado a todos los vecinos que avisen de inmediato a la Guardia Civil (062) o la Policía Local (092) sobre cualquier actividad sospechosa en torno a una farola.

Sobre el terreno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identificarán a todas las personas que manipulen cualquier instalación relacionada con el suministro energético de redes locales, todo ello con el objetivo de identificar a los ladrones, que operan a plena luz del día. En ese mismo lugar, constarán si se trata de una intervención previamente programada y desarrollada por operarios de una compañía eléctrica o, por el contrario, de una actuación delictiva.

Además, recuerdan que, en su artículo 235, el Código Penal castiga con la pena de prisión de uno a tres años los hurtos de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos.

Más allá de estos apuntes, el Ayuntamiento de Arroyomolinos trabaja estos días, en coordinación permanente con la empresa suministradora de energía, para restablecer el fluido en las farolas que hayan sido vandalizadas.