Almeida pronostica que el nuevo sistema de financiación autonómica traerá "un problema de quiebra"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este viernes coontra el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que supone una ruptura del "principio de solidaridad" entre regiones y que llevará al país a un "problema de quiebra".

De eliminarse la transferencia de recursos de las comunidades autónomas con mayor capacidad económica a las comunidades autónomas con menor capacidad y más necesidades de solidaridad interterritorial, entonces tenemos un problema de quiebra”, ha replicado el regidor popular a preguntas de los medios sobre la cuestión.

“Podrán esconderlo y vestirlo como quieran vestir. Podrán decir que vamos a tener más participación en el IRPF y en el IVA. Lo que no hay ninguna duda es que el elemento clave es el principio de ordinalidad”, ha subrayado Almeida. Pese a que Madrid “salga hipotéticamente beneficiada” de este nuevo reparto, no implica que el conjunto del país también lo haga, ha señalado Almeida.

"No nos habrán oído nunca una queja respecto de eso. Lo que sí nos oirán es una queja de aquel sistema que quiebra y lo que hace es beneficiar en este caso a una comunidad, Cataluña, diciéndole que si tú tanto aportas tanto recibes, porque eso quiere decir que las que menos tienen menos van a recibir”, ha recaldado.

El proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno tras pactarlo con ERC contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades en cerca de 21.000 millones de euros respecto al sistema actual.