VIOLENCIA MACHISTA

Almeida pide a Grande-Marlaska una reunión para renovar el sistema Viogén en Madrid

El alcalde madrileño ha lamentado que con el delegado de Gobierno "no se puede hablar"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de conmemoración de la festividad de San Juan Bautista

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de conmemoración de la festividad de San Juan Bautista / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que le "llame por teléfono" para cerrar una reunión y cerrar la renovación del Ayuntamiento de Madrid al sistema VioGén.

Así lo ha manifestado Almeida tras contar a los periodistas que hace unos días coincidió con el ministro del Interior en un acto y le pidió "por favor" una reunión para abordar esta incorporación del consistorio madrileño al sistema VioGén.

Y así se lo trasladó a Grande-Marlaska ya que, ha lamentado, con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no se puede hablar". "Le dije claramente, ministro, no quiero ningún tipo de polémica, ningún tipo de enfrentamiento con este tema. Este tema estaba cerrado por parte del ayuntamiento con la Secretaría de Estado de Seguridad y el delegado del Gobierno no ha querido cerrarlo y no ha querido firmarlo", ha relatado Almeida.

Por este motivo, ha subrayado el primer edil madrileño, está "esperando" a que Fernando Grande-Marlaska, que en ese encuentro le "garantizó" que le iba a llamar, le llame.

Almeida ha hecho estas declaraciones después de que ayer el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidiera por carta a los alcaldes de los 34 municipios de la región que aún no se han sumado al sistema VioGén a incorporarse este año al mismo, al ser herramienta "esencial" para la valoración del riesgo, el seguimiento de los casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género.

