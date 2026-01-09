El alcalde de Móstoles advierte al de Leganés sobre no aplicar la tasa de basuras: "Si no cumplen la ley, tendrán un problema"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha advertido a su homólogo en Leganés, Miguel Ángel Recuenco (también del PP), sobre los posibles problemas jurídicos o judiciales que podrían derivarse de la decisión de no aplicar la tasa de residuos en el municipio. Recuenco anunció a finales de 2025 que no emitiría el recibo de la tasa a los vecinos y dejó en duda si la medida se implementaría en 2026.

Bautista, que ha defendido el cumplimiento de la ley en todo momento, ha subrayado que un alcalde debe "cumplir la ley, aunque no nos guste", ya que, de lo contrario, podrían enfrentarse a problemas legales. “Si no se cumple la ley, habrá consecuencias jurídicas”, ha señalado el primer edil de Móstoles.

El Gobierno de Leganés (PP y Unión por Leganés) justificó su decisión de no aplicar la tasa de basuras argumentando que esta medida invade las competencias municipales. Además, señalaron que la ley que regula el tributo no establece sanciones claras para los ayuntamientos que no la implementen. A pesar de compartir parte de este argumento, Bautista ha marcado la diferencia al insistir en que su municipio está comprometido con el cumplimiento de la normativa, aunque le resulte incómoda.

"Me parece de una gravedad absoluta que se entrometa en la autonomía de los municipios", ha manifestado Bautista, quien también ha señalado que, aunque la tasa repercute directamente en los vecinos, "es necesario cumplir la ley". Además, ha sugerido que será Leganés quien deberá explicar las posibles consecuencias jurídicas o judiciales de no aplicar el tributo.

En su última intervención, Recuenco aseguró que su Ejecutivo está buscando alternativas para aplicar la tasa de basuras de forma legal pero sin afectar económicamente a los ciudadanos.