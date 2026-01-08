El TSJM ratifica la condena a Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles, por vulnerar los derechos de dos funcionarias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una condena impuesta a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos fundamentales de dos funcionarias a las que cesó en mayo de 2021 tras participar en una asamblea sindical.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados rechazan un recurso de suplicación interpuesto por Posse contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, de junio de 2024, que penó a la exregidora a abonar a cada una de las demandantes una indemnización de 7.501 euros.

La Sala condena a la recurrente a la pérdida del depósito y consignación efectuados para recurrir, así como al pago de 800 euros en concepto de honorarios al letrado impugnante.

Los magistrados señalan que es "evidente" que se denunció "la vulneración de la garantía de la indemnidad por lo que el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales es el adecuado y es evidente que se puede acumular una indemnización de daños y perjuicios ya sean materiales o morales por la vulneración que se dice haber sufrido".

Vulneración de derechos fundamentales

En el fallo recurrido, el juez estimaba parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por estas dos trabajadoras del Consistorio mostoleño contra el Ayuntamiento y Noelia Posse.

El magistrado declaró la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las demandantes solo por parte de la exalcaldesa, a quien condenó a abonar a cada una de las demandantes la indemnización de 7.501 euros por daños morales. Al Ayuntamiento se le absolvió.

Las demandantes interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales alegando que sufrieron una represalia por su participación en la Asamblea de afiliados del sindicato UGT de 6 de Mayo de 2021, cesando en sus funciones como administrativa y secretaria respectivamente mediante Decreto de 10 de Mayo de 2021 conforme a la orden realizada por la exalcaldesa de Móstoles.

En dicha asamblea sindical, las funcionarias mostraron su disconformidad con la continuación de las negociaciones por parte de tal sindicato con el Ayuntamiento de Móstoles para negociar las bases de los procesos de consolidación y estabilización.

El juez determinó que conforme a la falta de una justificación objetiva y razonable por parte de la socialista se declare la nulidad de los ceses acordados por Decreto de 10 de Mayo de 2021 por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, no pudiendo ser repuestas en sus anteriores condiciones de trabajo al ser tales cargos temporales y transitorios.

En consecuencia, condenó a Noelia Posse a abonar a cada una de las demandantes la indemnización de 7.501 euros en concepto de daños morales sufridos por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.