Viajar desde Madrid por 15 euros ya es posible: Renfe lanza sus billetes con descuento para visitar Barcelona, Zaragoza o Málaga

Renfe ha iniciado una campaña de rebajas con precios desde 15 euros para AVE y desde 7 euros para AVLO, su servicio de trenes low cost. Los usuarios podrán disfrutar de esta oferta desde este jueves, 8 de enero. Pero, ojo, que solo estará disponible hasta el 18 de este mismo mes.

La campaña de 'Superprecios', que coincide con las rebajas de invierno, será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Con esto, Renfe busca que sus usuarios puedan preparar los viajes de 2026 desde ya, con el objetivo de ahorrar.

¿Cómo puedo comprar los billetes?

Para adquirir los billetes basta con acceder a la página web oficial. Los billetes promocionales estarán identificados con 'Superprecios' y se ofrecerán hasta terminar existencias. Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico, la opción más económica, a la tarifa superior "Elige" que ofrece mayores comodidades, por 3 euros adicionales. Y si viajas a Francia en AVE Internacional, puedes pasar de billete Básico a Elige Confort por solo 6 euros.

Las personas que formen parte del programa de fidelización de Más Renfe también se beneficiarán del programa de 'Superprecios', sumado a su ahorro acumulado en puntos.

¿A qué destinos puedo viajar con esta oferta?

Renfe ofrece viajes desde Madrid a múltiples destinos. Entre su gama de viajes al norte, podrás encontrar billetes a Bilbao, Vitoria-Gateiz, Pamplona-Iruña, Huesca y San Sebastián desde 25 euros, a Oviedo, Gijón, Ourense, Avilés y Santander desde 29 euros y a Vigo, A Coruña y Santiago desde 39 euros.

Si prefieres el sur, Renfe dispone de viajes desde Madrid hacia Málaga, Sevilla, Algeciras, Almería, Córdoba, Huelva y Murcia a partir de 19 euros y a Cádiz y Granada a partir de 29 euros, entre otros.