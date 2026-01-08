TRANSPORTES
Ouigo recorta 14 trenes diarios con origen y destino Madrid hacia Sevilla y Málaga
OUIGO reducirá temporalmente su oferta de trenes en el corredor sur entre el 9 y el 22 de enero
EFE
La compañía ferroviaria OUIGO reducirá temporalmente su oferta de trenes en el corredor sur, una medida que afectará a los servicios con salida y llegada a Madrid en las rutas hacia Sevilla y Málaga entre los días 9 y 22 de enero, con un impacto estimado en 15.000 pasajeros.
La operadora ha explicado que los ajustes responden a motivos operativos. En concreto, se suprimirán ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis trenes diarios de martes a jueves, todos ellos correspondientes a las conexiones Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga.
OUIGO ha señalado que la decisión busca garantizar la calidad del servicio, y ha lamentado las molestias que estos cambios puedan ocasionar a los viajeros que tenían previsto desplazarse desde o hacia Madrid, uno de los principales nodos ferroviarios del país.
Según la compañía, los pasajeros afectados han sido informados con antelación y podrán optar por cambiar su billete de forma gratuita o cancelar el viaje, con derecho al reembolso íntegro del importe y a una indemnización adicional que oscila entre el 50 % y el 200 % del precio del billete, en función del plazo de aviso.
La operadora ferroviaria ha recordado que mantiene disponibles sus canales habituales de atención al cliente para resolver cualquier incidencia relacionada con estas modificaciones en la programación de trenes con salida o destino Madrid.
Renfe refuerza la ruta Madrid-Sevilla con trenes Avlo tras cancelaciones de OUIGO
Renfe activará este viernes dos trenes Avlo en la ruta Madrid-Sevilla para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones de OUIGO. Los servicios especiales saldrán a las 12.00 y 17.17 horas, y, si es necesario, se programarán trenes adicionales para los pasajeros perjudicados en la ruta Madrid-Málaga.
Los billetes tendrán un precio reducido de 7 euros para quienes han visto sus viajes cancelados, y la compañía recuerda que, según la normativa, si no se ofrece solución en 100 minutos tras la hora prevista de salida, los viajeros pueden buscar transporte alternativo con reembolso del billete comprado.
Renfe asegura que esta medida demuestra su compromiso con la movilidad de los viajeros afectados por las cancelaciones de OUIGO, facilitando alternativas rápidas y económicas desde Madrid.
