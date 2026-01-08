Madrid defiende el refuerzo de personal en el Hospital de Getafe frente a la protesta de las enfermeras de este jueves

Con la crisis de gripe apenas empezando a remitir tras una nueva campaña invernal marcada por la saturación de las urgencias, varias decenas de enfermeras se han concentrado este jueves por la mañana frente al Hospital Universitario de Getafe para protestar contra la falta de personal y los problemas de conciliación. Convocadas por el Sindicato de Enfermería (Satse), las profesionales han reclamado “condiciones dignas” para la plantilla y que se respeten los permisos “legalmente reconocidos”.

Según Satse, el servicio de Urgencias del hospital getafense “lleva tiempo al límite, sobrecargado y sin las enfermeras necesarias” para ofrecer la atención que los pacientes merecen. El sindicato también extiende su denuncia a las plantas de hospitalización, donde asegura que, además de contar con un número de enfermeras “inferior al recomendado”, se suma el problema de las llamadas “camas cruzadas”, es decir, pacientes ingresados en unidades que no corresponden a su especialidad, lo que complica la organización del trabajo y la atención.

Desde la dirección del centro han salido al paso de las reclamaciones afirmando que la asistencia en Urgencias “se está prestando con total normalidad”. Defienden que se han "reforzado todos los recursos y medios disponibles" en Urgencias para poder atender el "aumento de la demanda provocada por la epidemia de gripe".

En este sentido, explican, en el marco del Plan de Invierno de la Consejería de Sanidad, se ha incrementado la plantilla con la contratación de 4 médicos, 7 enfermeras, 8 auxiliares de Enfermería y 2 celadores. También subraya que el complejo sanitario “prioriza a los pacientes según la gravedad y la naturaleza” de sus patologías.

En la misma línea,la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves el incremento de la plantilla y el funcionamiento “normal” del servicio de Urgencias del Hospital de Getafe, y ha expresado su respeto por la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.