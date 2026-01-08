Madrid, la ciudad de los 77.000 bancos: un banco por cada 46 habitantes, aunque con grandes desigualdades por zonas

Repartidos por sus más de 9.000 calles y sus cientos de parques, Madrid cuenta con un total de 76.787 bancos, según el listado de mobiliario urbano del Ayuntamiento, actualizado a 1 de enero de 2026. Con la barrera de los 3,5 millones de habitantes censados superada en el último año, esta cifra equivale a una media de 22,18 bancos por cada 1.000 habitantes. O, lo que es lo mismo, un banco por cada 46 madrileños.

En este caso, las diferencias con Barcelona, la segunda ciudad más poblada de España, son nimias: con 1,7 millones de habitantes y 37.523 bancos, la ciudad condal cuenta con un banco por cada 45,3 censados. Muy por detrás queda Valencia, la tercera urbe por número de habitantes, con 844.424 censados, pero una mucho más modesta cantidad de 5.956 asientos que arroja una ratio de un banco por cada 142 vecinos.

De vuelta a Madrid, el dato global esconde una realidad más desigual a pie de calle. Cruzando el inventario municipal con el padrón por barrios y distritos (a fecha de enero de 2024, último dato consolidado), la distribución revela fuertes desequilibrios internos: mientras que el distrito mejor equipado alcanza 52 bancos por cada 1.000 habitantes, el peor se queda no alcanza los 12 (11,9), más de cuatro veces (4,4) menos.

El distrito con mayor dotación relativa es Villa de Vallecas, que alcanza 52,10 bancos por cada 1.000 habitantes (6.374 bancos para 122.337 residentes), muy por encima de la media. Le siguen Barajas (44,55), Vicálvaro (38,17), Moncloa-Aravaca (37,33) y Moratalaz (37,21). En estos territorios, el indicador se mueve entre un banco por cada 19–27 vecinos, una relación excepcionalmente alta para el conjunto de la ciudad.

En el otro extremo aparecen Tetuán, con 11,89 bancos por cada 1.000 habitantes (1.976 bancos para 166.211 residentes), y Chamberí, con 13,80. También por debajo se sitúan Salamanca (15,10), Ciudad Lineal (15,18) y Centro (15,19). En Tetuán, el ratio se traduce en un banco por cada 84 vecinos, casi el doble que la media del conjunto de la ciudad y a una gran distancia del distrito más favorecido.

Si se mira el mapa por barrios, el mayor volumen absoluto se localiza en el Ensanche de Vallecas, con 4.191 bancos y Valdefuentes (Hortaleza), con 2.645. También destacan Casa de Campo (Moncloa-Aravaca), con 2.131; Los Jerónimos (Retiro), con 1.741 y el Casco Histórico de Vicálvaro, con 1.729.

En el extremo opuesto, si bien ninguno de los 131 barrios de Madrid carece por completo de bancos, algunas zonas presentan niveles especialmente bajos. Así, los ratios más reducidos se dan en San Diego (Puente de Vallecas), con 5,41 bancos por 1.000 habitantes; Bellas Vistas (Tetuán), con 5,44; Gaztambide (Chamberí), con 5,82; Berruguete (Tetuán), con 5,89 y Goya (Salamanca), con 6,68.

A la vista de estos datos, se puede decir que Madrid tiene bancos de sobra en algunas zonas y ratios muy bajos en otras. Eso sí, hay que matizar que el cruce entre habitantes y número de bancos no es perfecto, pues no refleja todos los factores. Así barrios con mucho espacio público y poca población residente, como Casa de Campo, o muy monumentales, como Los Jerónimos, aparecen sobrecargados sin que sea un problema real.