La campaña regional contra el frío atiende a más de un centenar de personas sin hogar

La campaña de la Comunidad de Madrid contra el frío 2025-2026 ha ayudado hasta el momento a 110 personas sin hogar a prevenir y superar los efectos de las bajas temperaturas en esta época de invierno, incluidas familias y mascotas.

Así lo ha explicado este jueves a los medios de comunicación la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en su visita al Centro de Acogida Temporal del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Esta iniciativa, en colaboración con Cruz Roja, se prolongará hasta el próximo 21 de marzo. El objetivo es garantizar alojamiento nocturno, manutención, atención sanitaria y acompañamiento social. "Detrás de cada plaza hay una persona, una historia y una necesidad", ha recordado.

Hasta ahora, se han atendido a 110 personas que han pasado más de 2.000 noches en estos recursos y a siete familias, unas cifras similares a las del año pasado. En la última campaña se ayudó a 330 personas y 39 familias.

Uno de los usuarios del Centro de Acogida Temporal de San Blas-Canillejas es Juan Enrique, un peruano de 69 años que llegó hace 20 días a este recurso cuando sus finanzas "fracasaron" y tuvo que pernoctar en un parque cerca de su casa en la localidad de Alcobendas.

Hasta ahora había trabajado en cocina y como extra en productoras. Suele acudir a las charlas que ofrecen y le gusta hablar con otros compañeros de diferentes nacionalidades. "Es parte de todos cooperar y compartir los momentos difíciles. Cada día es una esperanza. A pesar de mi edad, tengo metas y sueños por cumplir todavía", ha subrayado.

Perfiles variados

Por su parte, la jefe de Servicio de Emergencia Social de Cruz Roja en la región, Elvira Cortón, ha detallado que, a diferencia del Samur Social de Madrid, atienden también a familias con menores y mascotas, que son derivados a hostales que tienen en la periferia.

"Contamos con perfiles variados desde personas sin hogar a personas que han perdido el empleo y se encuentran en situación de calle en estos momentos, o que teniendo un empleo no les da en estos momentos para cubrir o no consiguen una habitación", ha indicado.

Cortón ha recordado que en campaña de frío las personas pueden durar toda la convocatoria, sin poner ningún límite. Asimismo, ofrecen talleres orientados a las necesidades que tienen las personas en ese momento, como búsqueda de empleo o vivienda. "El espíritu de la campaña es que nadie tenga que dormir en la calle y en fiestas con estas temperaturas", ha insistido.

Pobreza energética

Preguntada por la pobreza energética en la Comunidad de Madrid, Dávila ha señalado que esta situación "afecta a toda España" y que desde que gobierna Pedro Sánchez "ha pasado del 8% a ese 18%". Ante esta situación, ha indicado que el Gobierno regional seguirá poniendo recursos y ayudas a disposición de los madrileños en situación de vulnerabilidad.

"Lo que necesitamos es que el Gobierno de España se ponga a trabajar, que tenga, por ejemplo, unos presupuestos para que se puedan avanzar en las necesidades reales. Sánchez nos ha llevado a ser el país con mayor pobreza infantil de toda Europa", ha recalcado la consejera.