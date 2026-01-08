COMUNIDAD DE MADRID
La campaña regional contra el frío atiende a más de un centenar de personas sin hogar
Esta iniciativa se prolongará hasta el próximo 21 de marzo con 62 plazas de pensión completa
EP
La campaña de la Comunidad de Madrid contra el frío 2025-2026 ha ayudado hasta el momento a 110 personas sin hogar a prevenir y superar los efectos de las bajas temperaturas en esta época de invierno, incluidas familias y mascotas.
Así lo ha explicado este jueves a los medios de comunicación la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en su visita al Centro de Acogida Temporal del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.
Esta iniciativa, en colaboración con Cruz Roja, se prolongará hasta el próximo 21 de marzo. El objetivo es garantizar alojamiento nocturno, manutención, atención sanitaria y acompañamiento social. "Detrás de cada plaza hay una persona, una historia y una necesidad", ha recordado.
Hasta ahora, se han atendido a 110 personas que han pasado más de 2.000 noches en estos recursos y a siete familias, unas cifras similares a las del año pasado. En la última campaña se ayudó a 330 personas y 39 familias.
Uno de los usuarios del Centro de Acogida Temporal de San Blas-Canillejas es Juan Enrique, un peruano de 69 años que llegó hace 20 días a este recurso cuando sus finanzas "fracasaron" y tuvo que pernoctar en un parque cerca de su casa en la localidad de Alcobendas.
Hasta ahora había trabajado en cocina y como extra en productoras. Suele acudir a las charlas que ofrecen y le gusta hablar con otros compañeros de diferentes nacionalidades. "Es parte de todos cooperar y compartir los momentos difíciles. Cada día es una esperanza. A pesar de mi edad, tengo metas y sueños por cumplir todavía", ha subrayado.
Perfiles variados
Por su parte, la jefe de Servicio de Emergencia Social de Cruz Roja en la región, Elvira Cortón, ha detallado que, a diferencia del Samur Social de Madrid, atienden también a familias con menores y mascotas, que son derivados a hostales que tienen en la periferia.
"Contamos con perfiles variados desde personas sin hogar a personas que han perdido el empleo y se encuentran en situación de calle en estos momentos, o que teniendo un empleo no les da en estos momentos para cubrir o no consiguen una habitación", ha indicado.
Cortón ha recordado que en campaña de frío las personas pueden durar toda la convocatoria, sin poner ningún límite. Asimismo, ofrecen talleres orientados a las necesidades que tienen las personas en ese momento, como búsqueda de empleo o vivienda. "El espíritu de la campaña es que nadie tenga que dormir en la calle y en fiestas con estas temperaturas", ha insistido.
Pobreza energética
Preguntada por la pobreza energética en la Comunidad de Madrid, Dávila ha señalado que esta situación "afecta a toda España" y que desde que gobierna Pedro Sánchez "ha pasado del 8% a ese 18%". Ante esta situación, ha indicado que el Gobierno regional seguirá poniendo recursos y ayudas a disposición de los madrileños en situación de vulnerabilidad.
"Lo que necesitamos es que el Gobierno de España se ponga a trabajar, que tenga, por ejemplo, unos presupuestos para que se puedan avanzar en las necesidades reales. Sánchez nos ha llevado a ser el país con mayor pobreza infantil de toda Europa", ha recalcado la consejera.
