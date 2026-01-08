MADRID
Ayuso se reúne este jueves con Milei en Argentina en un contexto internacional marcado por Venezuela
La presidenta madrileña y el presidente argentino vuelven a coincidir tras el encuentro de junio y la medalla concedida en 2024
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá este jueves con el presidente argentino, Javier Milei, en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.
Según han confirmado fuentes del Gobierno madrileño a Europa Press, el encuentro tendrá lugar en Buenos Aires a las 10 horas local, las 14 horas en España.
La dirigente autonómica ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. En su visita, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.
Además, en 2024 la presidenta entregó a Milei, en la Real Casa de Correos, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y alabó su "firmeza y coraje".
Venezuela, telón de fondo del viaje
En esta ocasión, la reunión está marcada por la detención de Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que Díaz Ayuso calificó de "día histórico". La líder madrileña exigió elecciones democráticas y cree que la Unión Europea debe pedir perdón "por ir mirando para otro lado durante todos estos años".
"Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela, tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU", subrayó.
Por su parte, el presidente argentino celebró "la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro" a cuyo Gobierno ha descrito como "el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región".
También, respaldó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y su toma de control del petróleo venezolano por "cortarle el suministro a los comunistas".
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- La Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto europeo para impulsar la transición digital en las plantas termosolares
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros