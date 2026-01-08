La línea 6 del Metro de Madrid modifica su horario: estas son las alternativas disponibles

A partir del próximo domingo 11 de enero, la Línea 6 de Metro de Madrid modificará su horario habitual de servicio, adelantando su cierre a las 23:00 horas de domingo a jueves. Ante la gran afluencia de viajeros, la red de transporte pondrá a disposición de los usuarios dos líneas de autobuses sustitutivos que replicaran el recorrido de la circular en ambos sentidos, SC1 y SC2.

Estas modificaciones responden a los trabajos de instalación de las puertas automáticas de andén, dentro de la segunda fase del plan de automatización integral de la línea. Así, los trayectos en autobús respetarán las paradas ya proporcionadas en fases anteriores de la instalación, cuando la línea modificó sus horarios temporalmente en marzo de 2025.

Puedes consultar los números de las paradas en función de la estación a continuación:

Más viajeros, más seguridad y menos tiempo de espera

La línea 6 del suburbano, que según los datos oficiales proporcionados por el Metro de Madrid fue la más utilizada en 2025, realizó en el pasado año un total de 116.054.842 tránsitos, seguida solo por la línea 1 y 10. Con los nuevos trenes sin conductores, se espera mejorar la eficiencia y la accesibilidad de sus 70 andenes, aumentando su velocidad de circulación hasta en un 33% y el grado de ocupación en un 17%, lo que supondría 1.385 viajeros más en cada tren.

La instalación del montaje de las mamparas, que se extenderá a lo largo de sus 6,4 kilómetros de longuitud, aumentará además la seguridad de la línea eliminando el espacio entre el tren y el andén, e instalando barras de seguridad y elementos contra los atrapamientos para garantizar la entrada al vehículo sin riesgo y de manera ordenada. Las puertas, que tendrán un diseño conceptual, serán transparentes para garantizar la visibilidad y ofrecer una mayor sensación de amplitud.

Se espera que la L6 termine su transformación en la primera línea completamente automática de la red de Metro Madrid en 2027, tras una inversión que rondará los 800 millones de euros.