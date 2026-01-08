La gripe sigue a la baja en Madrid pese a la Navidad y la vacunación aumenta hasta superar el 1,5 millones de inmunizados

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid continúa con su curva descendente en el inicio del año, con una tasa de 71 casos por cada 100.000 habitantes tras haber alcanzado a mediados de diciembre cifras por encima de los 200 casos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado estos datos durante una visita al dispositivo de vacunación sin necesidad de cita previa que estrenó el Ejecutivo autonómico el pasado 28 de noviembre en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y donde hasta la fecha se ha inmunizado a 15.695 personas. Según ha apuntado, la incidencia se ha rebajado notablemente a 71 casos por cada 100.000 habitantes, un 24% menos que la semana anterior (cuando era de 94). "Es una curva absolutamente descendente y pese a las fiestas navideñas y el frío", ha recalcado Matute.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha recalcado que el pico de la gripe en la región se alcanzó en la semana 50 del año, sobre el 19-20 de diciembre, cuando se alcanzó una cifra de unos 270 casos por cada 100.000 habitantes. "Desde ese momento hay un descenso paulatino y progresivo en la incidencia", ha detallado.

Así, ha apuntado que actualmente hay una cifra en Atención Primaria de 71 casos por cada 100.000 habitantes -principalmente entre niños de 0 a 4 años- y de cinco casos por cada 100.000 habitantes en Atención Hospitalaria -fundamentalmente entre personas mayores de 80 años-. En este último caso de personas que requieren ingreso, alrededor del 50% de ellas no están vacunadas.

Un 8,8% más de vacunación

En términos globales, la consejera de Sanidad ha detallado que ya se ha vacunado a 1.577.765 personas, un 8,8% más que el año pasado a estas alturas de la campaña, que comenzó el pasado 15 de octubre y se prolongará hasta 31 de enero salvo que la situación epidemiológica aconseje su ampliación, aunque ha apuntado que en principio no está previsto. En cualquier caso, la Comunidad realiza una monitorización diaria y dispone de una planificación por si fuera necesario.

En concreto, hasta el 4 de enero han sido inmunizados 98.113 menores de entre 6 y 59 meses; 462.829 entre 6 y 59 años; 156.146 con edades comprendidas entre 60 y 64, y 860.657 mayores de 65 años. En este último grupo etario, la cobertura alcanzada hasta el momento se eleva al 64,1%, de manera similar a la temporada 2024/25, mientras que en la población infantil ha aumentado un 7%, llegando al 42%.

Según ha recalcado la directora general de Salud Pública, en comparación con la temporada anterior, destaca que la cobertura de vacunación infantil se ha incrementado ya en nueve puntos porcentuales, igual que la cobertura de adultos entre 60 a 64 años, con un aumento de la cobertura de vacunación en torno a un 4%.

"Los mayores de 65 años habitualmente son los que con más facilidad acceden a la vacunación, de manera que tenemos una cobertura de vacunación similar si nos comparamos con la temporada anterior, en torno a un 64% en estos momentos, pero que va a seguir avanzando porque tenemos ahora mismo citas ya programadas para continuar con la vacunación a lo largo de este mes de enero", ha recalcado.

En cualquier caso, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia y ser prudentes. En este sentido, ha insistido en que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de esta enfermedad, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años. Así, el dispositivo especial sin cita previa en el Zendal continúa operativo en horario de 8.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes en días laborales.

También se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, recomienda el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el jueves día 11 con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe. Asimismo, cuando se presenten síntomas respiratorios, en transporte público o recintos como centros comerciales, así como en presencia de población vulnerable.

Plan de invierno de la Comunidad

Durante la visita, la consejera ha señalado además que en esta campaña la Comunidad de Madrid ha programado un Plan de Invierno que contempla 1.800 contrataciones, aunque no todas ellas han podido llevarse a cabo por la falta de profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"En el 2026 lo que haremos será, sobre todo en los servicios de Urgencias, que estos profesionales pasen a formar parte de la plantilla estructural, es decir, que no haya que contratar en el Plan de Invierno, sino que formen parte de la plantilla", ha detallado.