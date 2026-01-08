Cinco años de Filomena: cuando esquiar en la Gran Vía de Madrid fue posible

Medio país quedó paralizado por la nieve con el paso de Filomena. Hoy se cumplen cinco años de la histórica borrasca que afectó a gran parte de la Península Ibérica, en especial, a Madrid. El ritmo se congeló, los municipios quedaron bloqueados y los comercios inaccesibles. Cinco años después, la capital no olvida aquel suceso.

Filomena dejó imágenes dignas de postal y divertidas escenas de juegos con nieve. Sin embargo, también será recordada por los graves destrozos en la ciudad. Un gran caos circulatorio, trenes no operativos y vuelos suspendidos. Las aulas estaban vacías y los hospitales colapsados. Tras sufrir una pandemia que confinó al mundo entero, el año 2021 empezó con un regalo de Reyes que volvió a encerrarnos en casa, aunque esta vez por mucho menos tiempo.

La nevada más intensa desde 1904

La capital española quedó paralizada durante muchos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmaría más tarde que la nevada del 8 y 9 de enero de 2021 fue la peor en más de cien años por intensidad en 24 horas y por el espesor acumulado. En algunos barrios de Madrid se llegó a medir hasta medio metro de nieve, que permaneció alrededor de una semana.

En zonas como Cuatro Vientos o el parque de El Retiro se llegaron a acumular 40 centímetros de nieve y hasta 60 centímetros en el sureste de la Comunidad, que paralizaron la movilidad. Los servicios de Emergencia, Protección Civil y hasta la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvieron que ser movilizados para hacer frente a una situación sin precedentes en lo que va de siglo.

Nieve en el parque del Retiro, tras el paso de la borrasca Filomena, en Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

¿Qué daños produjo Filomena en la capital?

El Ayuntamiento de Madrid tuvo que cerrar parques y jardines por el peligro que representaba para los viandantes los cerca de 441.000 árboles que no sobrevivieron. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, llegó a pedir a los ciudadanos que no salieran de casa, pero algunos hicieron caso omiso y aquellos días de enero dejaron estampas inéditas como la de los madrileños esquiando por las calles más céntricas. Los termómetros se desplomaron hasta los diez grados bajo cero en Gran Vía, convertida en una pista de nieve.

Vista de dron de Madrid hace cinco años tras el paso de Filomena. / Agencia Espacial Europea (ESA)

La borrasca provocó la muerte de cuatro personas, paralizó la economía y el Consejo de Ministros declaró la zona catastrófica en ocho autonomías de España, entre ellas la Comunidad de Madrid. La nieve se convirtió en hielo y dificultó los desplazamientos durante casi dos semanas, el mismo tiempo que duró la ola de frío que azotó el país y que dificultó los trabajos de limpieza. La nevada causó estragos en los pulmones verdes de la capital y el Gobierno municipal tuvo que realizar un importante esfuerzo en la recuperación del arbolado en los Jardines del Buen Retiro o en la rosaleda del parque del Oeste, entre otras zonas.

Lo que Filomena nos enseñó

La Revista de Tráfico de la DGT recuerda las lecciones que aprendimos de la nevada Filomena. Destaca la importancia de dejar libre el carril izquierdo durante la conducción y de solo realizar los desplazamientos esenciales, siempre con un teléfono de contacto. Y como se ha observado en otros desastres naturales, la importancia de avisar para poder preparar a la población, ya que la anticipación es la mejor herramienta.

Filomena fue una anomalía histórica, pero que ayudó a multiplicar el parque de máquinas quitanieves en la capital y a introducir cláusulas específicas para que, en caso de nevadas, se pueda actuar con mayor rapidez. La borrasca dejó un sabor agridulce por los acontecimientos buenos y malos que la acompañaron, pero creó un recuerdo imborrable en toda la población.