Las farmacias rurales llevarán medicamentos a domicilio a mayores de pequeños municipios madrileños

Las farmacias de 70 municipios madrileños con menos de 2.500 habitantes podrán acercar los medicamentos a domicilio a personas mayores y con problemas de movilidad. La iniciativa, impulsada por la Comunidad de Madrid, beneficiará este año a unos 63.000 vecinos y se pondrá en marcha por primera vez en 2026.

El programa cuenta con una dotación anual de 345.000 euros, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre, y alcanza a 53 oficinas de farmacia. Entre las medidas previstas figuran el seguimiento farmacoterapéutico personalizado, acciones de prevención de la salud cardiovascular —con la subvención de tensiómetros para el control de la presión arterial— y la creación de una red de Pueblos Cardioprotegidos, que permitirá dotar de desfibriladores a los espacios que lo requieran, según ha informado el Ejecutivo regional.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este jueves una farmacia de Pozuelo del Rey para conocer de primera mano esta iniciativa, que ha calificado de pionera en España. Durante la visita, ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional es garantizar que todos los municipios cuenten con servicios e infraestructuras de calidad y contribuir así a la dinamización del medio rural.

El programa incluye también la elaboración de pastilleros para personas mayores o con problemas cognitivos que tienen dificultades para organizar su medicación diaria, dando respuesta a pacientes que no pueden desplazarse hasta la farmacia.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) han destacado que el acuerdo contempla además el respaldo a la atención domiciliaria en estos municipios para pacientes en situación de dependencia o con movilidad reducida, de acuerdo con lo que establezca la futura Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica (LOAF), actualmente en desarrollo normativo.

“El papel de la farmacia rural va mucho más allá de la dispensación de medicamentos: es un punto clave de atención sanitaria que aporta cercanía, seguridad y calidad de vida”, ha señalado el presidente del COFM, Manuel Martínez del Peral. En su opinión, el proyecto refuerza el compromiso del colectivo farmacéutico con los pacientes más vulnerables y mejora la coordinación con el resto del sistema sanitario.

Salud en el medio rural

La iniciativa se enmarca en el programa regional Pueblos con Vida, orientado a atraer población, impulsar el desarrollo económico y garantizar servicios públicos de calidad en municipios de menos de 20.000 habitantes. Según la Comunidad de Madrid, el 92% de las medidas de este plan, iniciado en 2024, ya están en marcha.

Además, el Ejecutivo regional mantiene otras líneas de apoyo al ámbito farmacéutico rural, con ayudas de hasta 700.000 euros para la apertura de nuevas farmacias y subvenciones de hasta 10.000 euros para nuevas boticas y de 5.000 para las ya existentes en municipios de menos de 1.000 habitantes.

En la Comunidad de Madrid, de los 70 municipios con menos de 2.500 habitantes —que agrupan a más de 63.000 personas— solo dos cuentan con centro de salud, mientras que 51 disponen de al menos una oficina de farmacia, según datos del COFM.