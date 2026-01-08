Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Emergencias atiende a dos heridos graves por arma blanca tras una pelea en Carabanchel

Ambos presentaban cortes en la cara y la cabeza, y han sido trasladados en estado grave al hospital

Una ambulancia de Samur Protección Civil.

Una ambulancia de Samur Protección Civil. / EMERGENCIAS MADRID / Europa Press

Héctor González

Héctor González

Madrid

Dos jóvenes de entre 25 y 30 años han resultado heridos de gravedad por arma blanca este miércoles por la noche en el madrileño barrio de Carabanchel, en un suceso que ya investiga la Policía Nacional.

Según ha informado Emergencias Madrid, el aviso se recibió en torno a las 23:00 horas. A la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil, los equipos atendieron a dos varones en puntos cercanos entre sí: uno en la calle Víctor Manuel Martínez y el otro en la próxima calle de Eusebio Moreno.

Uno de los hombres presentaba heridas por arma blanca en la cara y el cráneo; mientras que el otro sufría también lesiones en la cara y el cráneo, además de un brazo. Ambos fueron estabilizaos y trasladados a diferentes hospitales, el primero en estado grave y el segundo, potencialmente grave.

Según ha avanzado El Mundo, ambos heridos estuvieron involucrados en una reyerta con otros jóvenes de origen chino. La Policía Nacional trabaja ahora para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias y posibles responsables del ataque.

