El delegado del Gobierno insta a 34 ayuntamientos madrileños a incorporarse al sistema VioGén

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido por carta a los alcaldes de los 34 municipios de la región que aún no se han sumado al sistema VioGén a incorporarse este año al mismo, al ser herramienta "esencial" para la valoración del riesgo, el seguimiento de los casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género.

En la misiva, Martín invita a los alcaldes a valorar, junto con sus equipos de gobierno y los servicios municipales correspondientes, la posibilidad de impulsar la incorporación de la Policía Local de su municipio al Sistema VioGén, ante los 46 asesinatos de mujeres por violencia de género durante 2025, 4 de ellos en Madrid.

El delegado del Gobierno ha hecho hincapié que estos datos evidencian "la magnitud del desafío", que exige "una respuesta integral, sostenida y coordinada de toda la sociedad madrileña" y requiere de la implicación de todas las administraciones. "No es una opción, sino una responsabilidad derivada de la necesaria protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas", ha remarcado Martín.

Asimismo, ha destacado que la incorporación de las policías locales al sistema VioGén constituye "un gesto institucional concreto con impacto directo en la vida de estas mujeres", ya que mejora "muy positivamente" la capacidad de detección y la rapidez en la respuesta policial, además de reforzar la coordinación entre las administraciones para una gestión más precisa del riesgo.

"Nadie mejor que sus policías locales para conocer a las posibles víctimas y sus agresores", ha trasladado el delegado del Gobierno a los alcaldes, en la que ha destacado el compromiso de la Guardia Civil para la firma de protocolos de actuación que se adecúen a las realidades de su municipio.

Con esas argumentaciones, el delegado del Gobierno solicita a los alcaldes replantear las decisiones tomadas hasta ahora e iniciar el procedimiento de incorporación de su Policía Local a VioGén, a la vez que les solicita que comuniquen el nombre de una persona de enlace municipal (policial y/o técnica) para la coordinación con la Delegación del Gobierno y con la Guardia Civil.

Tras notificar la persona designada, en los próximos días recibirá una convocatoria para una reunión técnica de trabajo (presencial o telemática) que resolverá dudas operativas, requisitos y fases de implantación.

En concreto, los ayuntamientos a los que se ha remitido la misiva han sido: Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Humanes de Madrid, Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.