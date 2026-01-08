TRANSPORTE EN MADRID
Cortado un tramo de la Línea 7 de Metro por causas técnicas durante varias horas
El subterráneo madrileño no está disponible entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Avenida de América
EPE
Madrid
El servicio de Metro en la Línea 7, entre las estaciones de García Noblejas y Avenida de América, se encuentra temporalmente suspendido en ambos sentidos por causas técnicas, según informa la compañía en sus redes sociales.
El corte se ha producido alrededor de las 6 de la mañana, al poco tiempo de comenzar el servicio matinal. A las 8:15 horas, el subterráneo todavía estimaba que el restablecimiento del sistema aún puede tardar más de dos horas.
Metro de Madrid ha puesto un servicio sustitutivo gratuito de autobuses de EMT que recorre todas las estaciones comprendidas en el tramo afectado mientras dure la incidencia.
