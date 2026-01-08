Un coleccionista estadounidense entrega a España dos esculturas romanas de bronce expoliadas y subastadas

La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d. C., que habían sido expoliados de un yacimiento del sur de España entre 2007 y 2008. Las piezas, que fueron subastadas en 2012 por varios millones de euros tras blanquearse su origen y su procedencia ilegal, han quedado depositadas en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid.

Se trata de dos esculturas de bronce que representan a dos niñas y que, según los especialistas, constituyen una "rara avis" por su singularidad, su calidad artística y su estado de conservación. Los expertos han subrayado además que "que una escultura de bronce romana llegue a nuestros días es algo extraordinario" y que, en este caso, lo es aún más al conservarse "una pareja completa con sus bases de metal incluidas".

La recuperación ha sido posible después de que un coleccionista estadounidense haya cedido las esculturas a España en un "gesto de coherencia y generosidad, donándolas de forma gratuita e irrevocable". Con anterioridad, los bronces habían estado expuestos en un museo de Estados Unidos, cedidos por el propietario, que los adquirió "de buena fe" en una subasta en 2012.

Según ha explicado la comisaria jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico, Montserrat de Pedro, en la decisión del coleccionista fue determinante la labor policial para recuperar los bronces.

Durante la presentación de las piezas en el MAN, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ha remarcado que "cada vez que hay un robo o un expolio del patrimonio español, nos roban a todos y trabajamos coordinadamente para su recuperación".

Una investigación abierta desde finales de 2023

La investigación se activó a finales de 2023 tras detectarse diversas publicaciones en la prensa suiza sobre un procedimiento judicial en Suiza relacionado con la adquisición de las esculturas. En ese contexto aparecía un ciudadano español que había denunciado una estafa al sostener que las piezas le habían sido arrebatadas con la excusa de ser restauradas.

No obstante, la Policía Nacional ha señalado que esas esculturas tampoco eran propiedad del denunciante: según los investigadores, el hombre las había expoliado previamente en un yacimiento del sur de España. En su versión, llegó a afirmar que las piezas pertenecían a su familia desde hacía décadas y aportó fotografías de los bronces en su domicilio en España, tomadas antes de su supuesta restauración y de su venta en 2012 a través de una casa de subastas.

El denunciante señaló como responsables a un ciudadano suizo de 51 años y a un italiano de 80 años -este último con antecedentes por tráfico de bienes culturales-.

Los especialistas todavía deben analizar las piezas para determinar el lugar exacto del que fueron sustraídas entre 2007 y 2008, después de haber permanecido enterradas en tierras de labor. La Policía mantiene abiertas las pesquisas para cerrar el origen arqueológico de los bronces y completar el recorrido de su salida ilegal y posterior comercialización.