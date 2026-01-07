¿Vivir en el centro de Madrid o en las afueras de París? Así ha cambiado nuestra forma de ocupar las ciudades

Siete de los distritos más caros de España se encuentran en Madrid. El barrio de Salamanca encabeza la clasificación con 7.514 euros por metro cuadrado. En 20 años, ojo, de media, el precio se ha duplicado. Hay apartamentos del tamaño de porterías que no bajan de los 900. Y, poco a poco, la población está mudándose a unas afueras que tampoco dejan de encarecerse. Todo ello ha condicionado la forma en la que vivimos. Y, posiblemente, lo seguirá haciendo de aquí a un futuro no muy lejano. El ciclo Máquinas de habitar que organiza la Cineteca reflexiona, precisamente, sobre todos los espacios que habitamos: casas, calles, habitaciones, ciudades… A través de una selección de películas, invita a pensar cómo el cine ha construido, interpretado y cuestionado los lugares que ocupamos, revelando su dimensión política, emocional y simbólica.

La programación, que incluye noir contemporáneo y terror doméstico, entre otros géneros, está articulada en cuatro capítulos que van de lo colectivo a lo íntimo. El primero está dedicado a la ciudad: en él se recorre la tradición de las sinfonías urbanas, un género nacido en las vanguardias de los años 20 que buscó capturar el pulso de la vida metropolitana. Siete títulos lo conforman.

07/01 | Manhattan (Estados Unidos, 1921), de Charles Sheeler y Paul Strand

Fotograma de 'Manhattan', de Charles Sheeler y Paul Strand. / ARCHIVO

El segundo episodio está enfocado en los barrios. En él se reúnen miradas muy distintas que lo analizan desde la violencia, el deseo y el conflicto. Entre ellas, la de un John Carpenter que lo imagina como un territorio mitológico donde conviven lo fantástico y lo cotidiano. Tampoco faltan Mathieu Kassovitz, Kleber Mendonça Filho y Roman Polanski.

13/01 | Golpe en la pequeña China (Estados Unidos, 1986), de John Carpenter

Fotograma de 'Chinatown', de Roman Polanski / ARCHIVO

La vivienda es el eje del tercer apartado. Este apartado, comisariado y presentado por el cineasta Alberto Sedano, reúne cuatro películas de casas encantadas que exploran la ansiedad inmobiliaria que gobierna en la actualidad. Entre las cintas más populares destaca Terror en Amityville, donde la casa deja de ser refugio para convertirse en una trampa financiera.

20/01 | Terror en Amityville (Estados Unidos, 1979), de Stuart Rosenberg

Fotograma de 'Aquella casa de las afueras', de Eugenio Martín. / ARCHIVO

Por último, se pone el foco en las habitaciones para adentrarse en la escala más humana, donde lo cotidiano adquiere una mayor densidad sensorial. En Room Film 73, por ejemplo, Peter Gidal reduce este espacio a un campo de percepción extrema, obligando al espectador a habitar el tiempo y la duración de la imagen como una experiencia física.

21/01 | Room Film 73 (Reino Unido, 1973), de Peter Gidal

Fotograma de 'Berlin 10/90', de Robert Kramer. / ARCHIVO

Asimismo, se han organizado dos retrospectivas: una a Heinz Emigholz, en cuyos proyectos presenta los edificios como cuerpos vivos, atendiendo a su materialidad, a la relación con el entorno y al paso del tiempo; y otra a Germaine Dulac, figura clave de la vanguardia francesa y pionera del cine como arte autónomo. Por su parte, el colectivo Ciudades Reveladas ha desarrollado un programa con filmes del cine independiente latinoamericano que reflexionan sobre el habitar desde distintas escalas y contextos. Además, con motivo del estreno de Madrid, Ext, la Cineteca dedicará una jornada especial a Juan Cavestany. Finalmente, los sábados 17 y 31 de enero, el equipo de jóvenes programadores de CineZeta propone un espacio de descanso, juego y reflexión colectiva sobre el cine. Bajo el título Tiempo muerto, estas sesiones reúnen películas que cuestionan el uso del tiempo y las formas de hacer cine, explorando el ocio, la pausa y la reapropiación de imágenes.