CULTURA
¿Vivir en el centro de Madrid o en las afueras de París? Así ha cambiado nuestra forma de ocupar las ciudades
El ciclo 'Máquinas de habitar' que organiza la Cineteca reflexiona sobre cómo el cine ha interpretado y cuestionado los distintos espacios que compartimos: se mostrarán filmes de Francis Ford Coppola, Ti West y Roman Polanski, entre otros
Siete de los distritos más caros de España se encuentran en Madrid. El barrio de Salamanca encabeza la clasificación con 7.514 euros por metro cuadrado. En 20 años, ojo, de media, el precio se ha duplicado. Hay apartamentos del tamaño de porterías que no bajan de los 900. Y, poco a poco, la población está mudándose a unas afueras que tampoco dejan de encarecerse. Todo ello ha condicionado la forma en la que vivimos. Y, posiblemente, lo seguirá haciendo de aquí a un futuro no muy lejano. El ciclo Máquinas de habitar que organiza la Cineteca reflexiona, precisamente, sobre todos los espacios que habitamos: casas, calles, habitaciones, ciudades… A través de una selección de películas, invita a pensar cómo el cine ha construido, interpretado y cuestionado los lugares que ocupamos, revelando su dimensión política, emocional y simbólica.
La programación, que incluye noir contemporáneo y terror doméstico, entre otros géneros, está articulada en cuatro capítulos que van de lo colectivo a lo íntimo. El primero está dedicado a la ciudad: en él se recorre la tradición de las sinfonías urbanas, un género nacido en las vanguardias de los años 20 que buscó capturar el pulso de la vida metropolitana. Siete títulos lo conforman.
- 07/01 | Manhattan (Estados Unidos, 1921), de Charles Sheeler y Paul Strand
- 07/01 | Skyscraper Symphony (Estados Unidos, 1929), de Robert Florey,
- 07/01 | Rien que les heures (Francia, 1926), de Alberto Cavalcanti
- 08/01 | Koyaanisqatsi (Estados Unidos, 1982), de Godfrey Reggio
- 10/01 | Walden (Estados Unidos, 1969), de Jonas Mekas
- 11/01 | Corazonada (Estados Unidos, 1981), de Francis Ford Coppola
- 23/01 | Cuatro aspectos de Madrid (España, 2025), de Augusto M. Torres
El segundo episodio está enfocado en los barrios. En él se reúnen miradas muy distintas que lo analizan desde la violencia, el deseo y el conflicto. Entre ellas, la de un John Carpenter que lo imagina como un territorio mitológico donde conviven lo fantástico y lo cotidiano. Tampoco faltan Mathieu Kassovitz, Kleber Mendonça Filho y Roman Polanski.
- 13/01 | Golpe en la pequeña China (Estados Unidos, 1986), de John Carpenter
- 14/01 | El odio (Francia, 1995), de Mathieu Kasovitz
- 15/01 | Sonidos de barrio (Brasil, 2012), de Kleber Mendonça Filho
- 17/01 | Chinatown (Estados Unidos, 1974), de Roman Polanski
- 18/01 | Chungking Express (Hong Kong, 1994), de Wong Kar-wai
La vivienda es el eje del tercer apartado. Este apartado, comisariado y presentado por el cineasta Alberto Sedano, reúne cuatro películas de casas encantadas que exploran la ansiedad inmobiliaria que gobierna en la actualidad. Entre las cintas más populares destaca Terror en Amityville, donde la casa deja de ser refugio para convertirse en una trampa financiera.
- 20/01 | Terror en Amityville (Estados Unidos, 1979), de Stuart Rosenberg
- 22/01 | Candyman (Estados Unidos, 1992), de Bernard Rose
- 23/01 | Los huéspedes (Estados Unidos, 2011), de Ti West
- 24/01 | La casa del diablo (Estados Unidos, 200), de Ti West
- 25/01 | Aquella casa de las afueras (España, 1980), de Eugenio Martín
Por último, se pone el foco en las habitaciones para adentrarse en la escala más humana, donde lo cotidiano adquiere una mayor densidad sensorial. En Room Film 73, por ejemplo, Peter Gidal reduce este espacio a un campo de percepción extrema, obligando al espectador a habitar el tiempo y la duración de la imagen como una experiencia física.
- 21/01 | Room Film 73 (Reino Unido, 1973), de Peter Gidal
- 22/01 | Hotel Diaries 1-7 (Reino Unido, 2001), de John Smith
- 27/01 | Berlin 10/90 (Francia, 1990), de Robert Kramer
Asimismo, se han organizado dos retrospectivas: una a Heinz Emigholz, en cuyos proyectos presenta los edificios como cuerpos vivos, atendiendo a su materialidad, a la relación con el entorno y al paso del tiempo; y otra a Germaine Dulac, figura clave de la vanguardia francesa y pionera del cine como arte autónomo. Por su parte, el colectivo Ciudades Reveladas ha desarrollado un programa con filmes del cine independiente latinoamericano que reflexionan sobre el habitar desde distintas escalas y contextos. Además, con motivo del estreno de Madrid, Ext, la Cineteca dedicará una jornada especial a Juan Cavestany. Finalmente, los sábados 17 y 31 de enero, el equipo de jóvenes programadores de CineZeta propone un espacio de descanso, juego y reflexión colectiva sobre el cine. Bajo el título Tiempo muerto, estas sesiones reúnen películas que cuestionan el uso del tiempo y las formas de hacer cine, explorando el ocio, la pausa y la reapropiación de imágenes.
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- La Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto europeo para impulsar la transición digital en las plantas termosolares