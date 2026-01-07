San Sebastián de los Reyes defiende su bajo gasto social porque son "necesidades inexistentes o muy poco frecuentes" en la ciudad

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha subrayado este miércoles que tiene cubiertas "todas las necesidades en materia social de sus vecinos" y "nadie está desatendido", en respuesta a las críticas de Izquierda Independiente sobre un gasto social por parte del Consistorio gobernado por el PP que no llega "ni a 60 euros por habitante".

"Somos un referente en España en aspectos tan esenciales como las becas de comedor y material escolar, o el abordaje de los problemas relacionados con la salud mental", ha subrayado el Consistorio en un comunicado difundido después de que Izquierda Independiente haya censurado el gasto social en la localidad.

Según este partido, que se apoya en los datos del informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basado en los presupuestos liquidados de 2024, el municipio figura entre los 45 ayuntamientos de toda España con menor inversión en protección social, con una cifra por debajo de 60 euros.

Frente a ello, desde el Consistorio han subrayado que estos datos "no se corresponden con la verdad" y han reivindicado que es "uno de los Ayuntamientos que mejor atiende las necesidades sociales" de sus vecinos, "trabajando de forma coordinada entre Delegaciones como Seguridad, Servicios Sociales, Educación, Mayores, Igualdad, etc.".

Así, han recalcado que el gasto social en el presupuesto municipal asciende a 3.766.728 euros, contando con lo destinado a Servicios Sociales y "las numerosas inversiones de carácter social como las becas de comedor o las actividades de prevención de la soledad no deseada para mayores".

"Además, queremos agradecer a la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, la Hermandad del Rocío, Cáritas, Cruz Roja, las asociaciones vecinales, los clubes deportivos, las peñas, las entidades sociales, y todos los colectivos y particulares que colaboran a lo largo del año con el Ayuntamiento para que nadie en esta ciudad se quede atrás", han destacado desde el Gobierno local.

Críticas por el gasto en festejos

Tras haber afeado Izquierda Independiente el dinero destinado a los festejos de la localidad en contraposición al gasto social, desde el Ayuntamiento han subrayado que la partida destinada a ello es de 2.619.000 euros. "Las cifras desmienten el bulo de que este Ayuntamiento destina más a fiestas que a gasto social", han apuntado desde el Consistorio.

En la misma línea, han subrayado que el municipio es "uno de los más prósperos de España". "Nadie puede pretender que se destinen recursos para atender necesidades inexistentes o muy poco frecuentes en la ciudad ya que carecen de realidades que, por desgracia, sí se dan en otros lugares", ha agregado.

Por último, el equipo de Gobierno ha trasladado su rechazo ante "la demagogia empleada al hacer ciertas declaraciones al respecto y muy especialmente sobre la inversión en festejos", que asegura "la diversión" de toda la ciudadanía con los diferentes ciclos festivos a lo largo de todo el año, de los que ciertos partidos de la oposición se lucran desde "sus sedes y casetas, para después realizar afirmaciones que distan mucho de la verdad".

En un comunicado, Izquierda Independiente ha censurado que mientras aumenta "escandalosamente" el gasto en festejos y eventos en la localidad, no se invierte lo necesario "para asegurar una vida digna" a todos los vecinos.

"Que casi el 12% de la población de nuestra ciudad esté en riesgo de pobreza es muy grave, y aún es más grave si tenemos en cuenta que esto ocurre mientras el gobierno del PP gasta miles de euros en fiestas", han destacado el portavoz de la formación, Juan Torres.