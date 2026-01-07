¿Cuánto se gastarán los madrileños en las rebajas de invierno 2026? Estos son los artículos más populares entre los ciudadanos

Toca poner fin a las navidades. Después de varias semanas en las que las fiestas han sido las protagonistas absolutas y las comidas, cenas y celebraciones familiares se han vuelto parte de la rutina, ha llegado la hora de decir adiós a ello.

Sin embargo, por muy triste que parezca esto para algunas personas, lo cierto es que ahora llega un momento bastante esperado por los amantes de las compras (y de las ofertas). Por fin, han arrancado las rebajas de invierno 2026, el momento idóneo para renovar el armario sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Mientras unos prefieren comprar desde la comodidad de su casa, otros se animan y pasean por las calles de Madrid para encontrar joyas que a veces no aparecen en la página web de las tiendas. Es por eso que, este 7 de enero, muchos han salido a la calle para aprovechar los descuentos después de las fiestas navideñas.

El consumidor gastará una media de 104,65 euros

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con las compras navideñas, esperan un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Ahora, no todo el mundo gasta lo mismo en rebajas. Dependiendo de la zona del territorio español en la que nos situemos, la media de gasto es mayor o menos. Los madrileños, no obstante, se encuentran por encima del promedio nacional de este ranking de consumo, gastando un total de 111,98 euros.

Descuentos agresivos iniciales que alcanzarán el 70% en las segundas rebajas

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4% y un 5% en comparación con la misma temporada de 2025.

En 2025, Acotex sitúa un descenso del 2,2% en las ventas del mes de enero sobre 2024, cuando la facturación fue un 1,8 % mayor que en 2023, mientras que en años previos los incrementos habían sido del 9,9% interanual en 2023 y del 34,8% en 2022 sobre 2021, unas cifras alteradas por completo por la pandemia.

La patronal considera que esta campaña que se inicia mañana se caracterizará por "descuentos agresivos iniciales" del 50%, que alcanzarán "en muchos casos" el 60% y el 70% en segundas rebajas. No obstante, el consumidor "sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas de invierno son una oportunidad para comprar el inventario de las tiendas con importantes descuentos", según señaló Acotex este lunes en un comunicado.

¿Cuánto gastarán los madrileños estas rebajas?

El comparador Banqmi sitúa el presupuesto medio en 104,65 euros, frente a los 100,01 euros de 2025, un 4,64%, aunque estas rebajas se enmarcan en un contexto de consumo "más prudente y selectivo", marcado por la subida de precios y por un cambio progresivo en la forma de buscar descuentos.

Así, aunque el gasto previsto per cápita aumenta este año hasta máximos históricos, el consumidor español se muestra menos convencido del valor real de los descuentos tradicionales y más inclinado a comparar precios, diversificar canales de compra y aprovechar ofertas a lo largo de todo el año, especialmente en el entorno 'online'.

Por regiones, el mayor presupuesto per cápita para todas las rebajas se sitúa en La Rioja, con 118,13 euros, mientras que el menor será el de Galicia, donde cada persona tiene previsto gastarse 90,01 euros. Tras La Rioja, se sitúan País Vasco (114,45 euros), Madrid (111,98 euros), Asturias (108,24 euros) y la Comunitat Valenciana (106,14 euros).

Los habitantes de Aragón (105,34 euros), Cataluña (105,14 euros) y Navarra (105,11 euros) gastarán de media unos 105 euros, en Castilla y León, 104,32 euros y, en Murcia (100,34 euros) y Castilla-La Mancha (100,13), ese presupuesto se sitúa en los cien euros.

Por debajo se encuentran Andalucía (99,14 euros), las Islas Baleares (97,34 euros), Melilla (94,15 euros) y Ceuta (93,35 euros), además de Extremadura, donde el presupuesto se reduce a 91,45 euros, y las Islas Canarias, con 91,10 euros.

La ropa, el producto estrella

En cuanto a las preferencias de compra, según la Asociación Española de Consumidores, el 92% de los encuestados ha manifestado que realizará sus compras en ropa y calzado, el 2% en electrodomésticos, el 5% en productos informáticos y el 1% en otros productos.

La Asociación Española de Consumidores aconseja a los consumidores realizar un consumo consciente y responsable, que evite realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar, más en tiempos de crisis económica y de alta inflación como estamos viviendo. Para ello es fundamental comprar sólo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.