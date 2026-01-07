El hielo en Valladolid fuerza el transbordo de pasajeros del Alvia Madrid-Santander

El Alvia Madrid-Santander, que había salido a las 7.45 horas, se ha visto obligado a detenerse en la mañana de este miércoles en Valladolid, en el entorno del municipio de Valdestillas, por acumulación de hielo en los rodales.

Según han informado fuentes de Renfe a Europa Press, la incidencia se ha localizado en el intercambiador de Valdestillas, lo que ha afectado a la circulación y ha obligado a activar un plan para que los pasajeros pudieran continuar el viaje.

Además del convoy procedente de Madrid, también se ha visto afectado el Alvia Santander-Alicante, que había partido a las 6.48 horas.

Para resolver la situación, Renfe ha realizado un transbordo en el que se han intercambiado los pasajeros de un tren por los del otro con el objetivo de que ambos convoyes pudieran retomar la marcha y seguir hacia sus respectivos destinos.