Más de 200.000 personas disfrutaron de la Cabalgata de Reyes en Madrid

La Navidad en Madrid ha reunido a cientos de miles de personas en sus principales eventos culturales y festivos. Según ha informado el Ayuntamiento, la Cabalgata de Reyes congregó a más de 200.000 asistentes, mientras que el Belén de Cibeles recibió a más de 67.000 visitantes. Los pases del videomapping en Conde Duque superaron los 14.000 espectadores, consolidándose como una de las actividades navideñas más populares de la ciudad.

Otras exposiciones y belenes también captaron gran atención, como el Belén del Museo de San Isidro y el del Museo de Historia de Madrid. La muestra Belenes del Mundo, con piezas de la colección Basanta-Martín, atrajo a más de 9.000 visitantes en distritos como Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Villaverde y Chamberí.

Conciertos y música navideña, protagonistas en Madrid

La música ha sido un elemento central de la programación navideña. El ciclo Los distritos cantan, en el auditorio de CentroCentro, reunió a más de 3.700 personas, con actuaciones de coros locales. Además, el programa Acorde Urbano 21 distritos llevó conciertos de orquestas, coros y bandas a residencias de mayores, centros culturales, parroquias y espacios públicos.

Seis conciertos en iglesias y actuaciones musicales desde balcones también atrajeron a numerosos espectadores, mientras que los Jardines de Sabatini se sumaron a la celebración con conciertos abiertos al público. La Navidad madrileña cerró con broche de oro con el concierto de Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Real, con entradas agotadas y a beneficio de la Fundación Apadrina Un Abuelo.

El videomapping inmersivo Una Navidad de Luz, creado por el artista visual José Vaaliña y el estudio Eyesberg, atrajo a más de 14.000 personas en Conde Duque. Por su parte, el Teatro Circo Price alcanzó un récord de asistencia en los últimos cuatro años, con más de 65.000 espectadores disfrutando de Circo Price en Navidad: Sueña Despierto, dirigido por Juan Luis Iborra.

Matadero Madrid se consolidó como un punto de referencia para la programación familiar, con la séptima edición de Madrid, Navidad de Encuentro, que recibió a más de 123.500 personas y ofreció talleres, juegos, instalaciones participativas y espectáculos musicales.

El rey Gaspar saluda a los niños durante la tradicional Cabalgata de Reyes de Madrid que, bajo el lema 'El saber compartido', discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. / EFE/ JuanJo Martín

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero estuvo inspirada en la ciencia, el conocimiento y la sabiduría, bajo el lema El saber compartido. Más de 200.000 personas disfrutaron del desfile, que contó con la participación de 2.000 artistas y voluntarios, Policía Municipal y personal municipal. Este año destacó la mayor presencia de colectivos con discapacidad, con asientos reservados en las gradas y la Plaza de Cibeles.