El Museo Reina Sofía adquirió 404 obras en 2025 por 10,6 millones de euros

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha reforzado de forma notable sus colecciones en 2025 con la adquisición de 404 obras de 130 artistas, por un valor total de 10,6 millones de euros, consolidando su apuesta por el arte contemporáneo, la recuperación del patrimonio español y la visibilidad de las artistas mujeres.

Entre los nombres destacados figuran Maruja Mallo, Soledad Sevilla, Juan Genovés, Isidoro Valcárcel Medina y Salvador Dalí, junto a creadores internacionales como Judy Chicago, Marta Minujín, Giuseppe Campuzano o la artista emergente palestina Lara Salous.

La repatriación de una obra clave de Maruja Mallo

El museo subraya como una de las adquisiciones más relevantes la pintura Verbena de Pascua (1927) de Maruja Mallo, considerada una "oportunidad única" para el patrimonio artístico español. La obra fue vendida por la artista durante su exilio en Argentina, y su incorporación supone su repatriación tras décadas fuera de España.

La exposición 'Maruja Mallo. Máscara y compás' estará abierta al público hasta el 16 de marzo. / FERNANDO VILLAR

Además, el Reina Sofía ha sumado una segunda obra de la artista, El perfil de joven [Joven negra], perteneciente a su serie sobre la humanidad concebida como un genérico femenino. Entre las piezas singulares adquiridas en 2025 se encuentra un biombo realizado por Salvador Dalí a los 19 años, con claras reminiscencias asiáticas. La obra fue un encargo de su hermana y se incorporó a la colección tras una puja en subasta.

También se han añadido obras de Delhy Tejero, Isaac Díaz Pardo, Esther Boix, Joan Fontcuberta, Victoria Civera, Darío Villalba, Manuela Ballester, Pablo Gargallo y Ángela de la Cruz, ampliando tanto los fondos históricos como las líneas contemporáneas del museo.

Apuesta firme por las artistas mujeres

Desde la llegada de Manuel Segade a la dirección del museo en junio de 2023, el Reina Sofía ha intensificado su compromiso con la igualdad de género en el arte. En 2025, el 58,6 % del presupuesto destinado a adquisiciones por parte del museo y el Ministerio de Cultura se ha invertido en obras de artistas mujeres, según ha detallado la institución en un comunicado.

Detalle de las adquisiciones: compras, donaciones y depósitos

El conjunto de incorporaciones se distribuye entre donaciones por más de 3 millones de euros, depósitos de la Fundación Museo Reina Sofía por 4,6 millones, compras directas del museo por 2,4 millones y adquisiciones del Ministerio de Cultura por 573.196 euros. Estas operaciones incluyen obras adquiridas en la feria ARCO y en subastas aprobadas por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico.

El Museo Reina Sofía tiene previsto emprender la primera fase de la nueva presentación de sus colecciones en el primer trimestre de 2026, con la apertura de la planta cuarta del edificio Sabatini, dedicada principalmente a la creación española desde la Transición hasta la actualidad.

Con este objetivo, el museo ha priorizado la incorporación de obras de artistas nacidos en las décadas de 1970, 1980 y 1990, además de completar los fondos con autores o etapas poco representadas y reforzar las líneas argumentales de sus colecciones.

Compras del museo: Mallo, Fontcuberta y Gargallo

El Reina Sofía ha adquirido directamente 81 obras de 36 artistas por un importe de 2,4 millones de euros, en su mayor parte gracias a una aportación extraordinaria del Ministerio de Cultura de 2,2 millones.

Entre las incorporaciones más relevantes figuran tres obras de Delhy Tejero, una artista prácticamente ausente del mercado; piezas de creadoras vinculadas a la segunda ola del feminismo de los años sesenta como Esther Boix, Carmen Pagés, Amèlia Riera y la estadounidense Judy Chicago; la arquitectura conceptual Proyecto de uso de La Chantría (1990) de Isidoro Valcárcel Medina, autor fundamental del arte conceptual español y también donante de varias obras; la incorporación, en el ámbito de la fotografía, de la serie completa Herbarium de Joan Fontcuberta junto a trabajos de Darío Villalba; y, en el campo de la escultura, L’Aragonais ou Jeune homme à la marguerite (1927) de Pablo Gargallo, una terracota poco habitual en su producción que se considera un retrato con rasgos de Pablo Picasso.

En el apartado de donaciones, el museo ha recibido 249 obras de 42 artistas, valoradas en 3,065 millones de euros, entre las que destacan seis obras de Juan Genovés, las últimas series de Soledad Sevilla y tres piezas del periodo neoyorquino de Juan Uslé.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha destinado 573.196 euros a la adquisición directa de 29 obras de 20 artistas, con especial atención a figuras del arte catalán y a creadoras mujeres. Entre ellas se encuentran Francesc D’Assis Gallí, Enric Planasdurá, Antonio de Guezala, Amalia Avia y Recuerdo de Valencia de 1939, la primera obra de Manuela Ballester que entra en la colección del Reina Sofía.

Por último, la Fundación Museo Reina Sofía ha adquirido 45 obras de 36 artistas por un valor total de 4,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 64 % respecto al ejercicio anterior. Las donaciones representan el 91 % del total de esta aportación.