Móstoles activa ya la calefacción en sus colegios ante la previsión de bajas temperaturas

El Ayuntamiento de Móstoles ha avanzado que, ante la previsión de bajas temperaturas para los próximos días, ha activado ya la calefacción en colegios, escuelas infantiles y casas de niños para "garantizar una temperatura óptima en los centros en la vuelta de los alumnos tras las vacaciones de Navidad".

Esta medida se ha llevado a cabo en los 36 colegios públicos, el CPEE Miguel de Unamuno, las diez escuelas infantiles públicas y las casas de niños Antusana y Villaamil, con el objetivo de asegurar que las instalaciones dispongan de la temperatura ideal durante el horario lectivo.

Asimismo, se monitorizará la previsión meteorológica para ajustar los sistemas de calefacción según sea necesario, garantizando la eficiencia energética y la comodidad de todos los alumnos, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

De esta manera, el Ayuntamiento refuerza "su compromiso con el bienestar de los menores, anticipándose a las condiciones meteorológicas adversas y facilitando un entorno adecuado para el desarrollo de la actividad educativa", que se retomará mañana jueves tras las vacaciones navideñas desde el pasado 19 de diciembre.

Desde el Ejecutivo local, formado por PP y Vox, han impulsado en los últimos años un Plan Plurianual de Actuaciones en centros educativos por valor de 12 millones de euros, dirigido fundamentalmente a la modernización de colegios, escuelas infantiles y casas de niños de Móstoles.