La línea 6 de Metro modifica desde este miércoles su horario de cierre para instalar las puertas de andén

La Línea 6 de Metro de Madrid modifica desde este miércoles 7 de enero su horario habitual de servicio y cerrará a las 23 horas de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas automáticas de andén, una actuación de la segunda fase clave dentro del plan de automatización integral de la línea con el horizonte puesto en 2027.

Según ha trasladado la compañía metropolitana, durante los viernes y sábado se mantendrá el horario habitual, al coincidir con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos (SC1 y SC2) que realizarán el recorrido en superficie entre las 23 y la 1:30 horas.

La Línea 6, la más utilizada de la red, recuperó la circulación completa en sus 28 estaciones el pasado 20 de diciembre, tras concluir la primera fase de los trabajos para convertirla en la primera línea en la que circularán trenes sin conductor.

Las futuras puertas: seguridad, señalización y pantallas informativas

Las futuras puertas de andén de la L6 estarán compuestas por 24 módulos con acero y cristal que superarán ligeramente los 1,7 metros de altura y los 3,8 de anchura. Estas puertas permitirán separar la zona de espera del área de circulación de los trenes para mejorar la seguridad y, a la vez, facilitar una mayor velocidad de entrada. Serán transparentes, incorporarán componentes antivandálicos, señalización por colores en los accesos y contarán con serigrafías, barras de seguridad y sistemas contra atrapamientos.

Cada puerta de acceso a los trenes estarán identificadas por elementos dispuestos en esta parte, así como por un marco de luz que cambiará para comunicar el estado de la puerta y el momento de apertura y cierre: azul será su estado de reposo; verde indica apertura y acceso permitido; y rojo significará cierre o fuera de servicio.

Con el inicio de la instalación también se colocarán cámaras y se ajustarán espejos para reforzar la visibilidad de los conductores. Metro prevé, asimismo, una campaña institucional de información para explicar los cambios en las estaciones.

El proyecto se desarrollará en 70 andenes durante 2026. Las puertas quedarán abiertas y bloqueadas hasta que se complete la automatización de la línea. En total, se instalarán más de 1.600 puertas a lo largo de la L6 (24 por andén, en un total de 70), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren esté detenido.

Pruebas el próximo año y viajeros en 2027

La tercera fase arrancará en junio o julio con la llegada de 40 nuevos trenes monotensión, de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc, que fabrica la empresa CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas "previsiblemente" en julio del próximo año, antes de transportar pasajeros en 2027.

Los nuevos trenes contarán con conducción semiautomática, sin cabina de conductor: en la cabecera habrá un cristal panorámico desde el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones. Cada unidad tendrá seis coches y un diseño continuo, con pasillos de intercomunicación a lo largo de toda la composición. Serán 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros) y permitirán elevar la capacidad un 17%, de 1.200 a 1.385 pasajeros.

También se prevé un aumento del 33% en la velocidad media, hasta 110 km/h, lo que permitiría una frecuencia de paso de dos minutos. En eficiencia, incorporarán una cadena de tracción con hasta un 20% de ahorro energético, con frenado regenerativo que devuelve energía a la red, y materiales reciclables.

Entre otras mejoras, incluirán sistemas para reforzar la información al viajero mediante comunicación continua tren-tierra y novedades como el bucle inductivo, que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.