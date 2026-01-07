Madrid da la bienvenida a 'Goretti': la nueva borrasca dejará cambios bruscos en el viento y las temperaturas

Tras despedir la estampa nevada y las temperaturas bajo cero dejadas por 'Francis', la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da la bienvenida a un nuevo temporal, la séptima borrasca y dana de gran impacto de la temporada. Nombrada como 'Goretti' por el servicio meteorológico francés, este nuevo sistema borrascoso se hará notar en España entre el 8 y el 9 de enero, y vendrá acompañado de lo que se conoce como ciclogénesis explosiva. Este proceso, que define la caída de la presión atmosférica en pocas horas, puede traducirse en vientos, lluvias intensas, y un fuerte temporal marítimo.

'Goretti', cuyo impacto será más severo en Europa Occidental, surfeará Madrid en los próximos días y dejará su huella en nuestro país sobre todo en Galicia, el Cantábrico y algunas zonas de montaña del tercio norte, donde el viento será el principal protagonista. Así, mientras que en la meseta continuará un descenso progresivo de las temperaturas, el norte peninsular podrá notar un empeoramiento del estado de la mar, con olas de considerable altura.

Chubascos y temporal costero

Durante la tarde del jueves, un frente asociado a 'Goretti' dejará fuertes lluvias en el oeste del país, en zonas de Galicia y Asturias, especialmente en localidades como A Coruña, Vigo, Ourense y Gijón. Estas lluvias, acompañadas de fuertes rachas de viento, se podrán extender a lo largo de la noche a más zonas del norte como León, Cantabria, País Vasco y Navarra.

Mapa de frentes previsto para el 8 de enero de 2026 / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Ante estas previsiones, la Aemet ha activado varios avisos por temporal costero en regiones del mar Cantábrico, y algunas zonas del Mediterráneo como Valencia o Cataluña. Las fuertes rachas de viento, que podrían superar los 80 km/h, también han activado avisos de nivel amarillo en regiones de Galicia, Asturias, Burgos, Valencia, Castellón y Tarragona.

Durante la jornada del viernes, las lluvias persistirán en el norte de España con chubascos especialmente intensos en zonas del País Vasco. Aunque en menor intensidad, las precipitaciones se extenderán a regiones de Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Huelva, La Rioja y Aragón. El viento, que seguirá soplando con fuerza obligará a mantener los avisos por temporal en toda la costa cantábrica, y ampliará su cobertura a zonas del Mediterráneo como Valencia, Islas Baleares, Tarragona, Barcelona, Granada y Almería.

La nieve asciende a cotas más altas

Aunque la nieve podría volver a dejar estampas invernales, esta vez lo hará en zonas de montaña y áreas próximas, con una cota en las montañas del extremo norte de entre 1000 y 1300 metros de altitud, que podría ir subiendo hasta los 1500-1700 metros. Según informa la Aemet, a lo largo del jueves, las heladas irán perdiendo extensión e intensidad, afectando levemente a las zonas altas del interior peninsular o Pirineos. Durante la jornada del viernes, en la mitad del norte peninsular, esta cota podría ir bajando hasta los 500 metros de altitud, donde se esperan "acumulados significativos en montañas del extremo norte". Las heladas se mantendrán débiles aunque podrían afectar a puntos de la meseta Norte.