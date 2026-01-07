Madrid aportará 18,3 millones durante los próximos 4 años para el Eurobasket 2029

La Comunidad de Madrid abonará a la Federación Española de Baloncesto (FEB) 18,3 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años en concepto de canon por albergar 31 partidos del Eurobasket 2029, del que la capital será la sede principal.

Según consta en el convenio entre ambas instituciones, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el Gobierno regional abonará a la FEB dos pagos de 1,8 millones de euros en 2026 y 2027.

En 2028 la cuantía se eleva a 7,2 millones de euros y, en 2029, a 7,5 millones. En este último ejercicio se prevén dos pagos: uno de 4,5 millones previo a la competición y otro de 3 millones a la conclusión del evento.

Madrid albergará 31 partidos del torneo: los 15 del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los 16 de la fase final.

Todos los encuentros se disputarán en el Movistar Arena de la Comunidad de Madrid a excepción del partido inaugural de la competición, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.

Dos posibles fechas

El convenio recoge además las dos alternativas de fechas que se manejan para el campeonato: del 21 de agosto al 9 de septiembre o del 28 de agosto al 19 de septiembre. La decisión la comunicará la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en diciembre de 2026.

En ambos casos, el Movistar Arena estará a disposición de la FEB desde ocho días antes del inicio del torneo para labores de montaje y entrenamientos de las selecciones participantes.

El clausulado del convenio recoge distintas disposiciones sobre la presencia y promoción de la Comunidad de Madrid en el evento, y el Gobierno regional se compromete a su vez a informar a los centros educativos sobre el campeonato, para fomentar la asistencia al mismo, y a darle difusión a través de sus redes sociales.