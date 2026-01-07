Madrid activa su campaña de recogida de abetos de Navidad: estos son los puntos de entrega y los horarios hasta el 31 de enero

El Ayuntamiento de Madrid ha activado, una vez concluida la Navidad, la campaña municipal de recogida de abetos naturales instalados durante las fiestas en los hogares madrileños. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado este miércoles la iniciativa durante una visita a uno de los puntos habilitados, donde ha subrayado el objetivo de darles "una segunda vida" en la ciudad.

Esta campaña estará operativa hasta el 31 de enero en dos ubicaciones: el Parque de El Retiro y Casa de Campo, con recogida diaria en horario de mañana y tarde.

Dónde dejar el abeto

En El Retiro, el Ayuntamiento ha instalado una caja de camión a pocos metros de la puerta de entrada de Alfonso XII. Allí, los ciudadanos pueden depositar los árboles todos los días, en horario de mañana y tarde.

En Casa de Campo, la recogida se realiza en la explanada del lago, en la calle de Maria Teresa, también todos los días en horario de mañana y tarde.

Qué abetos se recogen y cuáles quedan fuera

El Consistorio madrileño ha detallado que solo se aceptarán abetos vivos, con el cepellón cohesionado y húmedo, aunque presenten cierta pérdida de hoja. En cambio, no se recogerán:

árboles secos ,

, ramas cortadas ,

, abetos con el cepellón deshecho o sin raíces que impidan su recuperación,

o que impidan su recuperación, ni abetos artificiales.

Según los datos aportados por el delegado, en la pasada campaña se recogieron 597 abetos, de los que 168 (aproximadamente el 28%) pudieron ser reutilizados y trasplantados en espacios verdes de la ciudad. El resto se trató para su uso como compost.

Segunda vida: trasplante o compost para zonas verdes

El Ayuntamiento explica que la campaña pretende facilitar la correcta gestión de estos árboles al terminar las fiestas y fomentar su reutilización, ya sea mediante el trasplante en parques y jardines de la capital o su aprovechamiento como compost y abono para zonas verdes municipales.

Este fertilizante orgánico se utiliza después en parques y jardines, con el objetivo de mejorar el suelo, mantener la humedad y limitar la proliferación de malas hierbas, además de contribuir al mantenimiento y la mejora de los espacios verdes.

"Se trata de dar una segunda vida para esos árboles que han estado a lo largo de las navidades decorando las casas de los madrileños (…)", ha afirmado Carabante, que ha vinculado la iniciativa a la economía circular y al cuidado del entorno urbano.

No se pueden replantar en espacios naturales

El delegado ha insistido en que los abetos deben entregarse solo en los puntos habilitados y ha recordado que no está permitido plantarlos en espacios naturales. En la misma línea, la Comunidad de Madrid ha reiterado este miércoles la prohibición de replantar abetos navideños en el medio natural por suponer una infracción de la normativa estatal. "Todo el mundo tiene que saber que estos abetos o cualquier árbol no puede ser plantado en ningún espacio natural (…)", ha remarcado Carabante.

Además, ha recordado que los viveros municipales permanecen abiertos durante todo el año para la entrega de árboles.