SUCESO EN LA CAPITAL
Un hombre de 30 años, grave tras una agresión con arma blanca en Ciudad Lineal
La agresión se ha producido alrededor de las 00:30 horas de la madrugada de este miércoles en la calle Virgen del Canto
Un hombre de 30 años ha sido hospitalizado, en estado de gravedad, tras ser víctima de un ataque con arma blanca en la madrugada de este miércoles en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según informa Emergencias Madrid.
La agresión se ha producido alrededor de las 00:30 horas de la madrugada en la calle Virgen del Canto esquina con Emilio Gastesi, cuando el varón ha sido acuchillado en la "fosa ilíaca izquierda", es decir, la zona inferior izquierda del abdomen. Tras ser estabilizado, personal de Samur-Protección Civil lo ha trasladadocon heridas graves al Hospital Gregorio Marañón de la capital en un convoy que ha sido escoltado por la Policía Municipal.
Por el momento, la investigación de lo ocurrido está en manos de la Policía Nacional.
