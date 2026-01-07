Herida grave una motorista tras chocar contra una isleta en Manuel Becerra

Una motorista de 49 años ha resultado herida grave este miércoles tras sufrir un accidente en la plaza de Manuel Becerra, en el distrito madrileño de Salamanca, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido en torno a las 08.00 horas, cuando la mujer ha colisionado contra una isleta por causas que, por el momento, se desconocen. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima por un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma facial.

Tras ser intubada en el punto del accidente, la mujer ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.